Habló Scaloni sobre lo que pasó en el vestuario de Argentina antes de la final

La Selección Argentina cayó en la final de la Copa del Mundo ante España , una enorme desilusión teniendo en cuenta las expectativas que generó el propio equipo. Alrededor de este partido una de las grandes dudas que se generó es qué pasó en el vestuario albiceleste antes de salir a jugar y finalmente quedó totalmente revelado.

"¿Qué pasó en el vestuario?": el padre de Alexis Mac Allister contó la respuesta de su hijo sobre la final contra España

Una de las cuestiones que se viralizaron luego de que Argentina perdiera la final de la Copa del Mundo fue una arenga de Lionel Messi a la salida del vestuario donde soltó la frase “ olvidémonos de todos, juguemos ”. Además, se vio que el resto de los jugadores estaban muy compungidos, incluso con signos de haber roto en llanto.

En redes sociales se desataron varias teorías conspirativas al respecto ya que no es para nada común que los jugadores de la Selección Argentina salgan a jugar un partido con los rostros tan apesadumbrados. Parece que todo tiene que ver con el discurso que dio el propio Lionel Messi adentro del vestuario, lo que derivó en que todos terminen quebrados.

“ La arenga adentro del vestuario fue muy emotiva porque Messi habló de que podía ser su último partido en la Selección Argentina ”, afirmó el periodista Hernán Castillo a través de su cuenta de X, dejando en claro que este fue el motivo por el cual varios jugadores salieron con el gesto bastante apesadumbrado.

“ Messi dijo ‘olvidémonos de todo’ por los jugadores españoles y sus dichos (Estaban muy calientes los argentinos) y porque el árbitro era europeo. Quiso sacarlos de ese clima a sus compañeros . Eso fue una arenga casi pública porque ellos saben que ahí hay cámaras. La verdadera arenga fue un rato antes puertas para adentro y apuntó al corazón y al grupo bien armado y unido. Argentina perdió porque España fue mejor”, agregó Castillo.

Scaloni negó aprietes y amenazas

Por otra parte, esta mañana habló Lionel Scaloni y al ser consultado por la arenga de Messi y rumores de presiones previas a jugar la final del Mundo se desmarcó completamente. “No veo redes, no sé lo que me estás preguntando. ¿Ruptura en el plantel? No puedo creer lo que me estás preguntando”, explicó el entrenador de la Selección Argentina.

De esta manera lo que queda claro es que no sucedió nada de las teorías conspirativas que se viralizaron en redes sociales y todo tiene que ver con una charla de Lionel Messi que sensibilizó más de la cuenta al resto de los jugadores antes de disputar nada menos que una final del Mundo.

Más allá de esto, el factor determinante de la final fue la merma física de los futbolistas ya que debieron abandonar el campo de juego nada menos que tres hombres lesionados, mientras que el resto continuó adentro de la cancha con serios inconvenientes para poder seguirle el ritmo a España.