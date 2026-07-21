    • 21 de julio de 2026 - 14:45

    Scaloni lloró al llegar a su casa de Pujato mientras los vecinos gritaban "Leo no se va"

    Esta mañana había emprendido viaje a la ciudad santafesina. Un grupo de personas fue a recibirlo a la puerta y el técnico se emocionó al escucharlos.

    Lionel Scaloni se emocionó al llegar a su pueblo en Santa Fe.

    Lionel Scaloni se emocionó al llegar a su pueblo en Santa Fe.

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    Tras varias horas de viaje, Lionel Scaloni llegó a Pujato y fue recibido por un grupo de vecinos que esperaban darle la bienvenida a casa. Una vez que se bajó del auto, el técnico de la Selección argentina se acercó a saludar a los presentes y se emocionó al escuchar que cantaban “Leo no se va”.

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    “No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Pero seguiremos dando batalla”, expresó.

    En ese sentido, remarcó: “También estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y a veces no. Hay que reconocer que España jugó mejor. A veces está bueno reconocerlo y eso nos hace mejores".

    De todas formas, el DT admitió: “Se llegó a una final, pero los primeros días después de no haberlo conseguido son difíciles. Ayer y hoy son dolorosos, son días complicados".

    “La sensación es siempre la misma: es un equipo que siempre lucha hasta el final cuando no salen las cosas. Como argentinos tenemos que reconocer que el rival juega, que puede ser superior y que aun así les pusimos las cosas difíciles”, destacó Scaloni.

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