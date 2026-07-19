Lionel Scaloni rompió en llanto y puso en duda su continuidad

Lionel Scaloni se quebró emocionalmente tras perder la final del Mundial 2026 frente a España y puso en duda su continuidad.

En una conferencia de prensa cargada de dramatismo tras el 1-0 adverso ante España en Nueva Jersey, el director técnico Lionel Scaloni sorprendió a todos al poner en duda su continuidad al frente de la "Albiceleste", rompiendo en llanto y retirándose de la sala antes de finalizar las preguntas.

Aunque su vínculo contractual vence en diciembre de este año —y existía un principio de acuerdo de palabra con el sanjuanino y presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para extenderlo hasta 2030—, las palabras del DT sembraron incertidumbre. "Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo", disparó el entrenador, anticipando que primero se reunirá con el mandatario de la casa madre del fútbol local.

"Me duele el alma": las razones detrás del quiebre de Scaloni Visiblemente golpeado por el desgaste físico y mental de la competencia, además de las complicaciones que sufrió el equipo en la final por la racha de lesiones de piezas clave como Cristian Romero y Lisandro Martínez, Scaloni se sinceró sobre la exigencia del cargo. "Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto. En mi vida pensé que podía estar en este lugar", confesó con la voz entrecortada.

Antes de quebrarse por completo y abandonar los micrófonos, el estratega campeón del mundo dejó en claro qué se necesita para seguir comandando el barco: "Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar".