    • 19 de julio de 2026 - 21:21

    Lionel Scaloni rompió en llanto y puso en duda su continuidad

    Lionel Scaloni se quebró emocionalmente tras perder la final del Mundial 2026 frente a España y puso en duda su continuidad.

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    Lionel Scaloni. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una conferencia de prensa cargada de dramatismo tras el 1-0 adverso ante España en Nueva Jersey, el director técnico Lionel Scaloni sorprendió a todos al poner en duda su continuidad al frente de la "Albiceleste", rompiendo en llanto y retirándose de la sala antes de finalizar las preguntas.

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    Aunque su vínculo contractual vence en diciembre de este año —y existía un principio de acuerdo de palabra con el sanjuanino y presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para extenderlo hasta 2030—, las palabras del DT sembraron incertidumbre. "Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo", disparó el entrenador, anticipando que primero se reunirá con el mandatario de la casa madre del fútbol local.

    "Me duele el alma": las razones detrás del quiebre de Scaloni

    Visiblemente golpeado por el desgaste físico y mental de la competencia, además de las complicaciones que sufrió el equipo en la final por la racha de lesiones de piezas clave como Cristian Romero y Lisandro Martínez, Scaloni se sinceró sobre la exigencia del cargo. "Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto. En mi vida pensé que podía estar en este lugar", confesó con la voz entrecortada.

    Antes de quebrarse por completo y abandonar los micrófonos, el estratega campeón del mundo dejó en claro qué se necesita para seguir comandando el barco: "Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar".

    El doloroso "me duele en el alma, lo siento" caló hondo en los hinchas, que ahora no solo procesan el trago amargo de la final perdida, sino también el temor a que se cierre el ciclo más exitoso del seleccionado nacional en las últimas décadas.

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