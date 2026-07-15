"Soy un agradecido": la emoción de Lionel Scaloni luego del pase de Argentina a la final del Mundial

Luego de la victoria de Argentina a Inglaterra para conseguir el pase a la final del Mundial 2026 , Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y le agradeció a los jugadores por la entrega y el compromiso.

“Me han emocionado, soy un agradecido a los jugadores . Sin ellos es imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan”, expresó Scaloni entre emoción y alegría.

Además, aseguró que irán a ganar la final igualmente: “Después de esto, vamos a ir a ganar la final, pero ¿qué más tiene que hacer este equipo?” , agregó el entrenador campeón del mundo en el mundial anterior.

“Que lo disfruten, que agradezcan a los jugadores porque este grupo es difícil de explicarlo con palabras. Se me quiebra la voz” , sentenció.

En cuanto al desempeño del equipo y el rendimiento futbolístico aseguró que “este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad” y que “cuando el rival duda un poquito, vemos sangre y vamos hasta donde sea”.

“Son indios en el buen sentido de la palabra. Se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada. Están jugando a la pelota, por suerte lo han entendido”, explicó Scaloni en la conferencia.

Luego, explicó la decisión de dejarlo a De Paul fuera del once titular: “Me duele dejarlo a Rodrigo afuera. Hacemos lo que creemos que el partido lo necesita. Ellos lo entienden porque saben que el entrenador quiere preparar el partido lo mejor posible”.

“Lautaro Martínez fue la figura del partido. Rodrigo entró bien, Nico González y Otamendi también. Sin jugadores no vamos a ningún lado, no soy ningún mago”, aseguró el DT.

Scaloni analizó la final ante España

“España es un gran equipo, para mi creo que fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que pensaba que era difícil de ganar”.

“Ya lo tenemos analizado, han cambiado algo pero sigue siendo un gran equipo y ya todos saben como juega. Estamos preparados para afrontarlo, va a ser un partido para que la gente lo disfrute”.

La historia que une a Lionel Scaloni con Luis de la Fuente

“De la Fuente fue mi profesor en el curso de entrenador. Casualmente nos encontramos en una final. Después de Qatar tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que creo que le ha servido y que ha llevado a cabo en su selección”.

“Todos saben que yo vivo en España, tengo familia, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles. Ojalá los españoles estén contentos que esté Argentina en la final después de que Messi les haya dado tantas alegrías. Lo quieren, no todos los españoles pero gran parte lo quiere”.