Pensando en Inglaterra, Lionel Scaloni sorprendió con una decisión en la última práctica ¿se vienen cambios?

El director técnico comenzó a perfilar el equipo titular que enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial. Nicolás González, Exequiel Palacios y Giuliano Simeone asoman como posibles alternativas.

La Selección argentina se encuentra en los momentos decisivos de la antesala al partido de mañana por las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra en Atlanta, desde las 16.00, y Lionel Scaloni comienza a delinear el equipo titular que saldrá al campo de juego.

Al comienzo del entrenamiento de este martes, el DT de la Selección repartió pecheras en una medida que puede interpretarse como un indicio del equipo que perfila para el partido. Sin contar a Dibu Martínez, la recibieron los titulares del partido ante Suiza más otros tres futbolistas que pelean por ingresar al once inicial: Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Nico González.

En la práctica de ayer, el estratega de Pujato ensayó con una línea de tres defensores con la presencia de Nicolás Otamendi junto con Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez, la dupla de centrales indiscutida. En el equipo se mantendría Nicolás Tagliafico por la banda izquierda y faltaría definir el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Otra variable en este caso es que se meta Nicolás González como lateral-volante.

Otra de las pruebas de Scaloni fue la de armar un mediocampo con Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Una variante en el caso de que el técnico se incline por un 4-4-2 es que aparezca Exequiel Palacios y Giuliano Simeone. La ausencia en ese boceto es la de Rodrigo De Paul, quien podría salir para darle ingreso a Otamendi en la línea de tres con los dos laterales volantes (3-5-2). En caso de mantenerse el esquema del último encuentro ante Suiza, el Motorcito pelearía su lugar con el ex mediocampista de River Plate y el hijo del Cholo Simeone.

En la delantera está todo más claro con la estrella Lionel Messi y Julián Álvarez, quien viene de marcar un golazo en el tiempo extra ante Suiza, en el duelo de cuartos de final. ¿El arquero? No hay dudas que será Emiliano Dibu Martínez. Un último dato que da fe de que Scaloni podría realizar modificaciones es que el entrenador que lleva 102 partidos al frente de la Selección nunca repitió la formación en tres encuentros consecutivos.