    • 14 de julio de 2026 - 13:09

    Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel transmiten confianza e ilusión antes de la semifinal con Inglaterra

    En la antesala del duelo frente a Inglaterra, Mac Allister y Montiel coincidieron en un mensaje: disfrutar el momento, respetar al rival y confiar en la identidad del equipo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con la cuenta regresiva en marcha para la semifinal del Mundial 2026, el plantel argentino vive las horas previas con serenidad, confianza y la convicción de que el camino recorrido hasta aquí fue producto del trabajo colectivo.Tras el último entrenamiento Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel compartieron sus sensaciones de cara al choque con Inglaterra.

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    "Lo importante es disfrutarlo. Disfruto estar en la Selección", expresó Mac Allister, quien remarcó el orgullo que representa vestir la camiseta albiceleste en una instancia decisiva. El mediocampista también dejó en claro que el grupo no subestima al rival: "Respetamos mucho a Inglaterra. Es una gran selección y sabemos que será un partido muy difícil".

    Más allá de la jerarquía del conjunto inglés, el volante aseguró que la mayor fortaleza del equipo pasa por la confianza interna. "Confiamos mucho en nosotros. Somos un grupo bastante autocrítico", afirmó, resaltando una de las características que distingue al ciclo encabezado por Scaloni.

    En la misma línea se manifestó Gonzalo Montiel, quien calificó la posibilidad de disputar una semifinal mundialista como "un privilegio". "Jugar una semifinal es un privilegio y un sueño más con esta camiseta. Estamos muy contentos, muy felices y vamos pasito a pasito", señaló el lateral.

    El defensor también destacó que el foco del plantel está puesto en el propio rendimiento. "Nosotros nos enfocamos en nosotros, eso es lo principal. La ilusión siempre está, tenemos la ilusión de estar en otra final", sostuvo.

    Respecto del rival, Montiel reconoció la calidad de Inglaterra y valoró especialmente su poder ofensivo. "Nos enfrentamos a un rival difícil, con dos extremos muy buenos. Son buenos jugadores, más allá de los nombres, es un buen equipo", analizó.

    Finalmente, el campeón del mundo recordó que los antecedentes y el clima que rodea al encuentro quedarán de lado una vez que comience el partido. "Los partidos se definen adentro de la cancha, lo de afuera está de más", afirmó. Además, explicó que el cuerpo técnico ya estudió al rival, aunque insistió en que la prioridad será imponer el juego de la Selección: "Hemos analizado a Inglaterra, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, que es lo principal".

    Con un discurso alineado entre los referentes del plantel, Argentina afronta una nueva semifinal con la tranquilidad que le da un grupo consolidado, sin perder de vista el respeto por un rival de jerarquía y con el objetivo intacto de volver a meterse en una final del mundo.

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