    • 12 de julio de 2026 - 20:37

    Alexis Mac Allister reveló el significado del festejo viral de la Selección argentina tras vencer a Suiza

    EEl mediocampista explicó el origen de la celebración que protagonizó junto a varios compañeros después del triunfo que clasificó a Argentina a las semifinales del Mundial 2026.

    Alexis Mac Allister.

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    La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó, además de la alegría por el triunfo sobre Suiza, una imagen que rápidamente se volvió viral. Tras el pitazo final, varios futbolistas realizaron un llamativo festejo que despertó la curiosidad de los hinchas, y Alexis Mac Allister fue el encargado de explicar su significado.

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    El mediocampista contó que la celebración surgió de una broma interna del plantel y que no tenía un mensaje oculto ni estaba relacionada con el rival de turno.

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    "Fue una pavada nuestra. Se dio de manera espontánea y nos causó gracia. Son cosas que quedan puertas adentro del grupo", comentó el volante entre risas al ser consultado por la particular escena que recorrió las redes sociales. Según explicó, el gesto nació durante la concentración y terminó trasladándose al campo de juego una vez consumada la clasificación.

    Mac Allister destacó que este tipo de momentos reflejan el gran clima que se vive dentro del plantel argentino, donde la convivencia y el compañerismo son una de las principales fortalezas del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

    El volante, además, volvió a ser protagonista dentro del campo al convertir el primer gol de la victoria ante Suiza, un tanto clave para encaminar el pase a las semifinales. Tras el encuentro también reveló que esa jugada era un movimiento que venía practicando desde hacía varios partidos y que finalmente pudo concretar.

    Con el boleto asegurado entre los cuatro mejores del Mundial, la Selección ya dejó atrás los festejos y comenzó la preparación para el duelo frente a Inglaterra, con el objetivo de volver a meterse en una final de la Copa del Mundo.

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