    • 12 de julio de 2026 - 17:39

    Jannik Sinner remontó ante Alexander Zverev y se consagró bicampeón de Wimbledon

    El italiano derrotó al alemán en cuatro sets tras ceder el primero y defendió con éxito el título en el All England Club. Sumó su quinto Grand Slam y ratificó su dominio en el circuito.

    Jannik Sinner.

    Jannik Sinner.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Jannik Sinner volvió a escribir su nombre en la historia grande del tenis. El número uno del mundo derrotó este domingo al alemán Alexander Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 para conquistar Wimbledon 2026 y defender con éxito la corona obtenida el año pasado.

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    La final disputada en el césped del All England Club comenzó con un altísimo nivel. Zverev, que disputaba por primera vez la definición del tradicional torneo londinense, se quedó con el primer set tras imponerse en un ajustado tie break y puso en aprietos al favorito.

    Sin embargo, Sinner reaccionó en el segundo parcial, también resuelto en el desempate, y desde ese momento tomó el control del encuentro. Con mayor consistencia desde el fondo de la cancha y aprovechando los momentos clave, el italiano consiguió un quiebre en el tercer set y otro en el cuarto para sellar la victoria después de más de tres horas de juego.

    Con este triunfo, el tenista de 24 años alcanzó su segundo Wimbledon consecutivo y elevó a cinco su cosecha de títulos de Grand Slam, consolidándose como la principal referencia del circuito masculino en la actualidad.

    Para Zverev, en tanto, quedó el reconocimiento por una gran campaña que lo llevó a disputar por primera vez la final del torneo británico, aunque no pudo romper la racha adversa frente a Sinner, quien volvió a imponerse en un duelo de máxima exigencia.

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