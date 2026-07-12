    • 12 de julio de 2026 - 17:06

    Mac Allister reveló el secreto de su gol ante Suiza: "Sabemos que la pelota de Leo siempre va a caer en un buen lugar"

    En diálogo con DIARIO DE CUYO, el encargado de abir el marcador ante Suiza habló de la bronca que descargó en el partido de cuartos.

    Alexis Mac Allister.

    Alexis Mac Allister.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Alexis Mac Allister fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. El volante marcó el primer gol del triunfo ante Suiza y, una vez finalizado el encuentro, explicó cómo se gestó la jugada y reveló que el tanto fue el resultado de un trabajo que venía realizando desde hacía varios partidos.

    Leé además

    Gol de San Martín. Foto: captura X.

    San Martín le gana 1 a 0 con Güemes con la necesidad de sumar 3 puntos en Santiago del Estero

    Por Redacción Diario de Cuyo
    julian alvarez a diario de cuyo, tras su golazo ante suiza: tome la decision de patear y parece que fue buena

    Julián Álvarez a Diario de Cuyo, tras su golazo ante Suiza: "Tomé la decisión de patear y parece que fue buena"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En diálogo con Diario de Cuyo, el futbolista destacó la importancia de la asistencia de Lionel Messi, aunque aclaró que la acción no había sido planificada.

    "No fue una jugada preparada, pero tratamos de llenar los espacios. Sabemos que la pelota de Leo siempre va a caer en un buen lugar y tratamos de ocupar esos espacios de buena manera", explicó el mediocampista. "No fue una jugada preparada, pero tratamos de llenar los espacios. Sabemos que la pelota de Leo siempre va a caer en un buen lugar y tratamos de ocupar esos espacios de buena manera", explicó el mediocampista.

    Mac Allister reconoció que en encuentros anteriores había intentado atacar el primer palo sin éxito y que esa situación lo llevó a trabajar específicamente ese movimiento durante las prácticas.

    "Con la pelota de Leo, lindo gol. La verdad que era necesario. Venía con un poco de bronca porque iba varias veces al primer palo para peinarla y no se daba. Me quedé a practicar eso y, bueno, hoy dio sus frutos", contó con una sonrisa. "Con la pelota de Leo, lindo gol. La verdad que era necesario. Venía con un poco de bronca porque iba varias veces al primer palo para peinarla y no se daba. Me quedé a practicar eso y, bueno, hoy dio sus frutos", contó con una sonrisa.

    El gol del ex Argentinos Juniors y Brighton abrió un partido que hasta ese momento se presentaba muy cerrado y le dio tranquilidad al equipo de Lionel Scaloni. A partir de esa ventaja, la Albiceleste manejó mejor el desarrollo del encuentro y terminó sellando una victoria que la depositó entre los cuatro mejores del Mundial.

    Además de la satisfacción por haber convertido un gol decisivo, Mac Allister valoró el funcionamiento colectivo de la Selección y dejó en claro que el equipo sigue mostrando la misma solidaridad y compromiso que lo caracterizó durante todo el torneo. El volante volvió a ser una pieza clave en el mediocampo y ratificó su importancia en una Argentina que continúa soñando con defender el título mundial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el dt de suiza estallo contra el var tras la derrota con argentina: esa regla destruyo el partido

    El DT de Suiza estalló contra el VAR tras la derrota con Argentina: "Esa regla destruyó el partido"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    messi anticipo la semifinal con inglaterra ante diario de cuyo: es la primera vez en toda mi carrera que juego contra ellos

    Messi anticipó la semifinal con Inglaterra ante Diario de Cuyo: "Es la primera vez en toda mi carrera que juego contra ellos"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    chiqui tapia a diario de cuyo, tras el pase a semis: el 20 de julio vamos a san juan

    Chiqui Tapia a Diario de Cuyo, tras el pase a semis: "El 20 de Julio vamos a San Juan"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lionel Scaloni.

    Scaloni reveló que pensó en cambiar a varios jugadores antes del Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo