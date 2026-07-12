Mac Allister reveló el secreto de su gol ante Suiza: "Sabemos que la pelota de Leo siempre va a caer en un buen lugar"

Alexis Mac Allister fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. El volante marcó el primer gol del triunfo ante Suiza y, una vez finalizado el encuentro, explicó cómo se gestó la jugada y reveló que el tanto fue el resultado de un trabajo que venía realizando desde hacía varios partidos.

En diálogo con Diario de Cuyo , el futbolista destacó la importancia de la asistencia de Lionel Messi, aunque aclaró que la acción no había sido planificada.

"No fue una jugada preparada, pero tratamos de llenar los espacios. Sabemos que la pelota de Leo siempre va a caer en un buen lugar y tratamos de ocupar esos espacios de buena manera", explicó el mediocampista. "No fue una jugada preparada, pero tratamos de llenar los espacios. Sabemos que la pelota de Leo siempre va a caer en un buen lugar y tratamos de ocupar esos espacios de buena manera", explicó el mediocampista.

Mac Allister reconoció que en encuentros anteriores había intentado atacar el primer palo sin éxito y que esa situación lo llevó a trabajar específicamente ese movimiento durante las prácticas.

"Con la pelota de Leo, lindo gol. La verdad que era necesario. Venía con un poco de bronca porque iba varias veces al primer palo para peinarla y no se daba. Me quedé a practicar eso y, bueno, hoy dio sus frutos", contó con una sonrisa. "Con la pelota de Leo, lindo gol. La verdad que era necesario. Venía con un poco de bronca porque iba varias veces al primer palo para peinarla y no se daba. Me quedé a practicar eso y, bueno, hoy dio sus frutos", contó con una sonrisa.

El gol del ex Argentinos Juniors y Brighton abrió un partido que hasta ese momento se presentaba muy cerrado y le dio tranquilidad al equipo de Lionel Scaloni. A partir de esa ventaja, la Albiceleste manejó mejor el desarrollo del encuentro y terminó sellando una victoria que la depositó entre los cuatro mejores del Mundial.

Además de la satisfacción por haber convertido un gol decisivo, Mac Allister valoró el funcionamiento colectivo de la Selección y dejó en claro que el equipo sigue mostrando la misma solidaridad y compromiso que lo caracterizó durante todo el torneo. El volante volvió a ser una pieza clave en el mediocampo y ratificó su importancia en una Argentina que continúa soñando con defender el título mundial.