El DT de Suiza estalló contra el VAR tras la derrota con Argentina: "Esa regla destruyó el partido"

La eliminación de Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó un fuerte enojo en su entrenador, Murat Yakin, quien apuntó directamente contra el VAR tras la derrota 3-1 frente a la Selección Argentina en el tiempo suplementario.

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El técnico helvético consideró que la expulsión de Breel Embolo cambió el desarrollo del partido y lanzó una contundente crítica contra la reglamentación aplicada por el árbitro.

"Una regla inaceptable que se nos haya eliminado de esa manera. No se entiende lo que pasó, lo que hizo el árbitro. Esa regla destruyó el partido. No había razón para esa amarilla. Esa situación era que siguiera la jugada y ya", disparó en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

La acción ocurrió pocos minutos después del empate de Suiza.En una disputa cerca de la línea de banda, Breel Embolo simuló una infracción de Leandro Paredes, lo que llevó al árbitro a amonestar inicialmente al mediocampista argentino.

Sin embargo, tras la intervención del VAR, el juez revisó la acción, retiró la tarjeta amarilla a Paredes y decidió amonestar a Embolo por simular. Como el delantero suizo ya había sido amonestado previamente, recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

Para Yakin, esa decisión terminó inclinando definitivamente el partido a favor de la Albiceleste.

El entrenador también se refirió al estado anímico de Embolo tras la eliminación. "No lo culpo. Es un jugador de equipo, está muy mal. Está roto. El error arbitral nos ha castigado a todos", aseguró.

Pese a jugar con un futbolista menos durante gran parte del tiempo suplementario, Yakin elogió la actitud de sus dirigidos.

"Con diez peleamos, defendimos bien y controlamos. Hemos hecho un trabajo excelente. Hoy fuimos dominantes, llevamos el partido. Podríamos haber hecho más", sostuvo.

La confesión sobre Scaloni

El técnico suizo también reveló una conversación que mantuvo con Lionel Scaloni una vez finalizado el encuentro.

Según contó, el entrenador argentino reconoció el sufrimiento que le provocó el planteo de Suiza. "Me dijo que estaba sufriendo mucho. Le hemos creado muchas situaciones de peligro", relató.

"No creo que favorezcan a Argentina"

A pesar de sus duras críticas contra la decisión arbitral, Yakin evitó sumarse a las versiones que circularon en algunos medios europeos sobre un supuesto favoritismo hacia la Selección Argentina. "No diría que están favoreciendo a Argentina. Tuvimos un partido justo y abierto, no salimos ganadores y punto. Esta regla no la conocía antes y eso fue lo que castigó al fútbol", explicó.

Finalmente, el entrenador dejó de lado la bronca por la eliminación y les deseó éxito a los dirigidos por Scaloni en la recta final del torneo. "Le deseo la mejor de las suertes a Messi y a toda la Selección Argentina. Cualquiera de los cuatro puede ser campeón", concluyó Yakin, tras despedirse del Mundial 2026.