La esposa de Tagliafico, con DIARIO DE CUYO: "Antes de cada partido nos mandamos un mensajito de aliento y de amor"

Mientras la Selección argentina se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Mundial 2026, quienes acompañan a los futbolistas también viven cada encuentro con una mezcla de ansiedad, ilusión y nervios. Una de ellas es Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico , quien dialogó con DIARIO DE CUYO y contó cómo atraviesa las horas previas a cada partido del campeón del mundo.

La Selección argentina cuesta más del doble que el plantel de Suiza: quiénes son los jugadores más valiosos de cada equipo

Argentina se había refugiado atrás, pero no logró defender la ventaja: empata 1-1 con Suiza

La influencer y empresaria aseguró que el lateral izquierdo llega con tranquilidad al compromiso y reveló un ritual que nunca falta antes de salir al campo de juego.

"Nico está contento, como siempre. Igualmente, previo a entrar siempre cruzamos un mensajito de aliento y de amor. La verdad es que yo me pongo más nerviosa", expresó Carolina Calvagni.

La pareja del futbolista reconoció que intenta transmitir siempre buenas energías al plantel y mantener una actitud positiva en cada instancia del torneo. "Siempre estoy positiva y aportando lo mejor para apoyarlos a ellos", afirmó.

La cábala que no cambia

Como ocurre con muchos hinchas y familiares de los futbolistas, las cábalas también forman parte de cada presentación de la Selección argentina.

En ese sentido, Calvagni explicó que prefiere no alterar la rutina durante el Mundial. "Como cábala trato de no hacer cosas distintas. Siempre mantener las mismas cosas partido a partido", contó.

Mientras Argentina busca dar un nuevo paso hacia el sueño de conquistar otra Copa del Mundo, el apoyo de las familias vuelve a ser un sostén fundamental para los jugadores. Y, en el caso de Nicolás Tagliafico, ese respaldo llega con un mensaje de amor que se repite antes de cada encuentro y que ya forma parte de la intimidad del defensor argentino.