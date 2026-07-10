    • 10 de julio de 2026 - 09:04

    La Selección argentina realiza su última práctica antes del duelo con Suiza y Scaloni hablará en conferencia

    El entrenador definirá los últimos detalles del equipo para los cuartos de final del Mundial. Luego del entrenamiento, brindará una conferencia de prensa con vistas al partido del sábado.

    Entrenamiento Selección Argentina.

    Entrenamiento Selección Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina afrontará este viernes su último entrenamiento antes del trascendental cruce frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La práctica se desarrollará en el predio del Sporting Kansas City y será la última oportunidad para que Lionel Scaloni termine de definir la formación que buscará un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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    El ensayo comenzará a las 20.30 (hora argentina) y, una vez finalizado, el entrenador brindará una conferencia de prensa en la que podría despejar las dudas sobre el equipo titular y analizar el presente de la Albiceleste tras la agónica clasificación conseguida ante Egipto.

    El cuerpo técnico llega con una buena noticia: no hay jugadores lesionados y todos los futbolistas están a disposición para el compromiso del sábado. La principal incógnita pasa por conocer si Scaloni mantendrá la base del equipo que logró la remontada en octavos de final o si realizará algún retoque en la defensa y el ataque.

    Entre las variantes que analiza el entrenador aparecen las disputas por el lateral derecho, donde compiten Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, y por el puesto de centrodelantero, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como principales opciones. Tampoco se descarta alguna modificación en el mediocampo.

    Argentina enfrentará a Suiza este sábado con el objetivo de avanzar a las semifinales del Mundial y seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022. Luego de una campaña con momentos de sufrimiento, el equipo de Scaloni buscará dar un nuevo paso hacia el sueño del bicampeonato.

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