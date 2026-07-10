La Selección argentina realiza su última práctica antes del duelo con Suiza y Scaloni hablará en conferencia

La Selección argentina afrontará este viernes su último entrenamiento antes del trascendental cruce frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La práctica se desarrollará en el predio del Sporting Kansas City y será la última oportunidad para que Lionel Scaloni termine de definir la formación que buscará un lugar entre los cuatro mejores del torneo.
El ensayo comenzará a las 20.30 (hora argentina) y, una vez finalizado, el entrenador brindará una conferencia de prensa en la que podría despejar las dudas sobre el equipo titular y analizar el presente de la Albiceleste tras la agónica clasificación conseguida ante Egipto.
El cuerpo técnico llega con una buena noticia: no hay jugadores lesionados y todos los futbolistas están a disposición para el compromiso del sábado. La principal incógnita pasa por conocer si Scaloni mantendrá la base del equipo que logró la remontada en octavos de final o si realizará algún retoque en la defensa y el ataque.
Entre las variantes que analiza el entrenador aparecen las disputas por el lateral derecho, donde compiten Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, y por el puesto de centrodelantero, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como principales opciones. Tampoco se descarta alguna modificación en el mediocampo.
Argentina enfrentará a Suiza este sábado con el objetivo de avanzar a las semifinales del Mundial y seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022. Luego de una campaña con momentos de sufrimiento, el equipo de Scaloni buscará dar un nuevo paso hacia el sueño del bicampeonato.