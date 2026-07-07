Mirtha Legrand lloró por la Selección... ¿Y se ríe de los memes?

Hubo algunos antes, pero luego del triunfo de la Scaloneta ante Egipto, estallaron en las redes los posteos alusivos a la diva.

Mirtha Legrand fue la gran protagonista de los memes tras el duro triunfo de la Scaloneta ante Egipto.

La histórica clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final del Mundial 2026 ante Egipto paralizó al país. Entre tanta euforia, Mirtha Legrand sintonizó el agónico encuentro, viviendo el pase de la Scaloneta con una intensidad que la conmovió profundamente.

Al finalizar los tensos cien minutos de juego, la célebre conductora admitió haberse quebrado en llanto por la inmensa alegría y contó que hizo un llamado telefónico a Celia, la madre de Lionel Messi, con quien compartió su felicidad. Además, consultada por medios nacionales, reflexionó sobre cómo el fútbol logra unir a los argentinos.

Los memes con Mirtha Legrand Pero no sólo hablo del partido. "La Chiqui" también se expresó sobre los memes que ganaron las redes sociales, especialmente con este partido, y que la tienen como protagonista, y reveló que, lejos de molestarla, le causan risa.

De hecho, la conductora que en febrero celebró (envidiables) 99 años, en charla con TN se autodefinió como "La Faraona"Y declaró que "me hace gracia, me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato”. En ese tren, se rió de las imágenes generadas con IA y videos que la muestran, por ejemplo, con la camiseta argentina, enfrentando a históricos íconos de Egipto: “Otras estoy con Tutankamón. Otras soy Cleopatra”, bromeó la diva de los almuerzos, feliz y aliviada tras el triunfo albiceleste, dando muestras de su sentido del humor.