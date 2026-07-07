    • 7 de julio de 2026 - 20:54

    Ecos en Mendoza ¿Cuánto costarán las entradas?

    El espectáculo reúne a Zeta Bosio y Charly Alberti con una recreación digital de Gustavo Cerati. El miércoles 8 se abre la venta.

    Ecos llegará a la vecina provincia en agosto y desde hoy se pueden comprar las entradas.&nbsp;
    Ecos llegará a la vecina provincia en agosto y desde hoy se pueden comprar las entradas. 

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    El espectáculo, que tendrá como escenario el Arena Maipú, abrirá sus puertas el viernes 21 de agosto. Los fanáticos locales y de regiones aledañas podrán adquirir sus localidades a partir del miércoles 8 de julio, desde las 11:00 horas, de forma exclusiva a través de la plataforma Ticketek.

    En cuanto a las tarifas oficiales, los accesos para el sector de campo tendrán un costo inicial de $130 mil, y un máximo de $ 220 mil para las zonas preferenciales.

    Si bien el espectáculo será el mismo que se vio en el Movistar Arena de Buenos Aires, tal como confirmaron los productores -Electrorock y Power Play-, debido a la infraestructura del estadio mendocino (uno de los pocos espacios con las características necesarias para esta apuesta), la capacidad estará limitada a 4.200 espectadores. Por el momento se habla de una sola fecha.

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