Ecos en Mendoza ¿Cuánto costarán las entradas?

El espectáculo reúne a Zeta Bosio y Charly Alberti con una recreación digital de Gustavo Cerati. El miércoles 8 se abre la venta.

Ecos llegará a la vecina provincia en agosto y desde hoy se pueden comprar las entradas.

La organización de Ecos, el espectáculo tecnológico que revive la magia de Soda Stereo mediante una propuesta digital en escena, confirmó los precios de las entradas para el show que llegará el mes próximo a Mendoza, el primer destino confirmado del interior del país que recibirá semejante despliegue.

El espectáculo, que tendrá como escenario el Arena Maipú, abrirá sus puertas el viernes 21 de agosto. Los fanáticos locales y de regiones aledañas podrán adquirir sus localidades a partir del miércoles 8 de julio, desde las 11:00 horas, de forma exclusiva a través de la plataforma Ticketek.

En cuanto a las tarifas oficiales, los accesos para el sector de campo tendrán un costo inicial de $130 mil, y un máximo de $ 220 mil para las zonas preferenciales.