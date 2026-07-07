Vuelve al cine el ciborg más icónico de la historia: Terminator

La obra maestra de James Cameron celebrará su 35º aniversario con un reestreno global remasterizado en 4K y 3D.

El cine 2026 recibirá este éxito de taquilla de los '90, que podrá apreciarse como nunca antes.

"Terminator 2: El juicio final", legendario largometraje de ciencia ficción dirigido por James Cameron, que estrenó en 1991 volverá al cine en agosto, para celebrar su 35° aniversario. Se trata de una obra maestra que redefinió los efectos digitales y se consolidó como el mayor éxito de la franquicia.

Tras superar complejos litigios legales sobre los derechos de propiedad intelectual en su época, la esperada secuela logró materializar una visión futurista que hasta entonces parecía imposible de filmar, elevando permanentemente las expectativas de lo que el cine de acción comercial podía ofrecer al público masivo.

El propio director ha manifestado un enorme entusiasmo ante este relanzamiento, asegurando que la producción fue concebida desde su origen para el disfrute exclusivo en salas oscuras y pantallas gigantes. Y con un toque de humor contemporáneo, Cameron declaró que ya no hay "spoiler" al revelar el (¿visionario?) desenlace de la trama: las fuerzas humanas consiguen imponerse frente a la rebelión de Skynet, una inteligencia artificial que lanza un ataque contra los humanos; un mensaje optimista que resulta curiosamente "oportuno" para los tiempos tecnológicos que corren.

Un hito del cine, restaurado La renovada campaña de exhibición empleará una minuciosa restauración en resolución 4K y conversión tridimensional optimizada hace unos años por StudioCanal. El público podrá experimentar de forma inmersiva la angustiante travesía de John y Sarah Connor mientras escapan del implacable T-1000, aquel letal androide de metal líquido capaz de adoptar cualquier fisonomía humana mediante efectos por computadora que aún hoy asombran.

Ganadora de cuatro premios de la Academia en categorías técnicas y galardonada con la máxima calificación por los espectadores en su debut original, esta obra cinematográfica protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton promete colmar las salas en formatos premium.