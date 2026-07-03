    • 3 de julio de 2026 - 06:51

    ¡Nadie duerme la siesta! El Museo de la Historia Urbana tendrá cine infantil gratuito

    Abrirá el próximo sábado y el lunes 6, con dos éxitos animados, para disfrutar en familia. La inscripción es online.

    El Museo de la Historia Urbana ofrecerá películas animadas desde el sábado (imagen ilustrativa).

    El Museo de la Historia Urbana ofrecerá películas animadas desde el sábado (imagen ilustrativa).

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Museo de la Historia Urbana se pliega a las actividades del receso escolar con un ciclo de cine infantil pensado para entretener a los más chicos. La propuesta busca ofrecer proyecciones de atrapantes títulos, en un ambiente seguro que promueva la recreación y el disfrute familiar durante estas vacaciones.

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    La actividad, para niños de 6 años en adelante, tendrá lugar siempre a las 16:00 h, en el mismo museo, ubicado en 25 de Mayo 1128 oeste (Parque de Mayo). La propuesta es de acceso libre y gratuito, pero cuenta con cupos limitados. Para asegurar su lugar, los interesados deben ingresar al enlace oficial de inscripción: https://municipiosanjuan.gob.ar/servicios/punto-digital. Una vez allí, se debe hacer clic en la película que se desea ver y se abrirá automáticamente el formulario para anotarse.

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