¡Nadie duerme la siesta! El Museo de la Historia Urbana tendrá cine infantil gratuito

Abrirá el próximo sábado y el lunes 6, con dos éxitos animados, para disfrutar en familia. La inscripción es online.

El Museo de la Historia Urbana se pliega a las actividades del receso escolar con un ciclo de cine infantil pensado para entretener a los más chicos. La propuesta busca ofrecer proyecciones de atrapantes títulos, en un ambiente seguro que promueva la recreación y el disfrute familiar durante estas vacaciones.

La actividad, para niños de 6 años en adelante, tendrá lugar siempre a las 16:00 h, en el mismo museo, ubicado en 25 de Mayo 1128 oeste (Parque de Mayo). La propuesta es de acceso libre y gratuito, pero cuenta con cupos limitados. Para asegurar su lugar, los interesados deben ingresar al enlace oficial de inscripción: https://municipiosanjuan.gob.ar/servicios/punto-digital. Una vez allí, se debe hacer clic en la película que se desea ver y se abrirá automáticamente el formulario para anotarse.

Hoppers: sábado 4 de julio En esta entretenida aventura para toda la familia, los científicos han descubierto la tecnología necesaria para instalar la conciencia humana en animales robóticos hiperrealistas. Este avance tecnológico permite a las personas comunicarse con los animales como si fueran uno de ellos. Gracias a esto, la protagonista, Mabel, descubrirá misterios dentro del mundo animal que van mucho más allá de lo que jamás imaginó.