Maratón de invierno: Netflix anunció tanques imperdibles para julio

Netflix calienta la temporada invernal con una avalancha de lanzamientos muy esperados en su catálogo. Desde el regreso de La casa de la pradera hasta intensos dramas policiales basados en hechos reales, la agenda de julio promete mantener a los espectadores pegados a la pantalla durante todo el mes.
El protagonismo de las series
Además de Los peores vecinos del mundo (que largó el 1 de julio) y de El hombre vapor y la tercera temporada de La supervivencia de una chica con curvas (ambas el 2 de julio), la plataforma sumará más títulos: el 9 de julio, llega uno de los más esperados: la remake de La familia Ingalls, La casa de la pradera, el éxito que conquistó corazones en los '70.
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Después llegará El Halcón (16 de julio) y El mapa de los anhelos (17 de julio). La oferta cierra con fuerza hacia el final del mes con la segunda temporada de Nueva vida en Ransom Canyon (23 de julio), el policial Furioso (29 de julio) y la miniserie Bomba en el Pan Am 103 (30 de julio).
Y los fanáticos de los reality shows podrán seguir la segunda temporada de Love is Blind: Argentina en sus entregas del 5 y 12 de julio.
Cine para disfrutar
La cartelera cinematográfica se renueva con títulos de alto impacto. Después de Enola Holmes 3 (que aterrizó el 1 de julio junto a otros estrenos como Contrarreloj, Emma y Siempre a tu lado), uno de los momentos más esperados del mes será el 17 de julio, fecha en la que se estrena Heartstopper Forever, el cierre de la historia de Nick y Charlie (única entrega en formato largometraje).
Heartstopper Forever, el fin de un éxito
Otros títulos que completan la grilla son Hasta el final (8 de julio), el documental de ficción 23000 vidas (17 de julio), Elize: Sombras de una mujer (22 de julio), y finalmente Los creyentes y 72 horas, ambos previstos para el 24 de julio.
Niñez, anime y cultura coreana
Para los más chicos de la familia, recientemente debutó El principito y en unos días llegará Monstruos vs. aliens (17 de julio). Por el lado del anime, los fanáticos del género contarán con el estreno de Destellos del mañana el 5 de julio y Thunder 3 el 8 de julio.
Avanzando en la agenda, el K-content pisa fuerte con producciones como Más vale tarde que solteros: T2(7 de julio), El complejo de apartamentos (11 de julio) y El palacio del este (17 de julio).
Finalmente, el apartado de los documentales se encarga de cerrar la oferta el 10 de julio con los lanzamientos en simultáneo de Naufragio: Pesadilla en el mar y Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo.