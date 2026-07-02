Maratón de invierno: Netflix anunció tanques imperdibles para julio

Llegan opciones para todos los gustos, desde el ingenio de Enola Holmes 3 hasta la nueva versión de La familia Ingalls.

Entre los estrenos de Netflix para este mes está la remake de La familia Ingalls

Netflix calienta la temporada invernal con una avalancha de lanzamientos muy esperados en su catálogo. Desde el regreso de La casa de la pradera hasta intensos dramas policiales basados en hechos reales, la agenda de julio promete mantener a los espectadores pegados a la pantalla durante todo el mes.

El protagonismo de las series Además de Los peores vecinos del mundo (que largó el 1 de julio) y de El hombre vapor y la tercera temporada de La supervivencia de una chica con curvas (ambas el 2 de julio), la plataforma sumará más títulos: el 9 de julio, llega uno de los más esperados: la remake de La familia Ingalls, La casa de la pradera, el éxito que conquistó corazones en los '70.

Netflix presentará a "los Ingalls" del 2026 Después llegará El Halcón (16 de julio) y El mapa de los anhelos (17 de julio). La oferta cierra con fuerza hacia el final del mes con la segunda temporada de Nueva vida en Ransom Canyon (23 de julio), el policial Furioso (29 de julio) y la miniserie Bomba en el Pan Am 103 (30 de julio).

Y los fanáticos de los reality shows podrán seguir la segunda temporada de Love is Blind: Argentina en sus entregas del 5 y 12 de julio.

Cine para disfrutar La cartelera cinematográfica se renueva con títulos de alto impacto. Después de Enola Holmes 3 (que aterrizó el 1 de julio junto a otros estrenos como Contrarreloj, Emma y Siempre a tu lado), uno de los momentos más esperados del mes será el 17 de julio, fecha en la que se estrena Heartstopper Forever, el cierre de la historia de Nick y Charlie (única entrega en formato largometraje).