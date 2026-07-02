    • 2 de julio de 2026 - 18:55

    El exitoso musical "Soy Mestiza" cambió de fecha en el Teatro del Bicentenario

    La obra de Mariana Clemensó, que fue un éxito en la pasada temporada de Carlos Paz, pasó del 11 de julio al 12 de noviembre.

    Mestiza llegará al Teatro del Bicentenario en noviembre próximo.

    Mestiza llegará al Teatro del Bicentenario en noviembre próximo.

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    El Teatro del Bicentenario de San Juan confirmó la reprogramación de "Soy Mestiza", el multipremiado espectáculo de Mariana Clemensó previsto originalmente para el 11 de julio. Según informaron, la función en la sala principal se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre.

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    Ante esta modificación en la agenda, desde el principal coliseo sanjuanino informaron que las entradas ya adquiridas conservan su total validez para la nueva fecha de noviembre de manera automática, sin requerir ningún tipo de trámite adicional.

    Asimismo, se abrió un periodo de devolución para aquellos espectadores que no puedan asistir al espectáculo en la fecha reprogramada. El reembolso del importe se podrá solicitar hasta el sábado 11 de julio inclusive, acudiendo estrictamente al mismo canal por el cual se realizó la operación original: las boleterías físicas del Teatro del Bicentenario (de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h; y sábado de 9:30 a 14:00 h), o a través de la plataforma web TuEntrada.com.

    Para quienes deseen sumarse a la nueva velada, los tickets remanentes continúan a la venta en ambos canales habilitados.

    Un éxito en Carlos Paz

    La obra musical llega precedida de un éxito arrollador, tras consagrarse como el auténtico fenómeno de la temporada 2025-2026 en Villa Carlos Paz. Allí, la producción recolectó quince nominaciones a los prestigiosos premios Carlos y coronó sus más de cincuenta funciones consecutivas obteniendo el máximo galardón de la colonia artística: el codiciado Carlos de Oro.

    Bajo la dirección de Ángel Carabajal, la destacada artista sanjuanina desplegará todo el potencial técnico y artístico del formato original en la provincia. Esta ambiciosa propuesta federal sumará de forma exclusiva a bailaoras locales, quienes se integrarán al talentoso elenco concertado para celebrar las raíces culturales latinoamericanas a través de la danza y la música en vivo.

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