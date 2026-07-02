Ale Segovia vuelve con más vidas para contar

Este fin de semana, el músico y monologuista sanjuanino presentará la primera secuela del espectáculo de humor que estrenó en abril.

En Mil Vidas, Ale Segovia recorre un viejo álbum de fotos, donde cada imagen es una puerta a una vida, en muchos casos compartida con la platea.

Con “Mil vidas”, Alejandro Segovia intentó responder un interrogante desvelado: ¿Cuántas vidas caben en la vida de una persona? Algunas de las propias alimentaron el unipersonal que estrenó en abril, pero muchas quedaron afuera. Por eso, con nuevas vidas que contar y algunas vueltas de tuerca, volverá a subir a escena, el 4 de julio.

“Cambió el guion porque son tantas vidas, que necesito varias funciones para montar todas. Así que he anulado vidas y he metido otras", reveló a DIARIO DE CUYO el protagonista, quien reconoció que “lo que siempre pega mucho es donde la gente se ve más reflejada, ¿no?”, agregó, no sin aceptar el dilema creativo que significó también reestructurar la obra.

Es que el proceso de selección y reescritura no ha sido una tarea sencilla para el sanjuanino, acosado por los tiranos tiempos teatrales. “Siempre tengo más cosas y la eterna lucha es cada día que abro el guion, decir ‘cómo saco esto’, pero algo hay que sacar, porque si no, estaría toda la semana hablando", sonrió.

Otra de las novedades de esta rentré cargada de humor radica en la transformación escénica y musical del espectáculo, abandonando el formato más minimalista del debut. "Cambiaron un montón de cosas, hay sorpresas, audiovisual, pantalla gigante y músicos en escena, con dos pianos, una banda completa, así que muy entusiasmado con esta nueva historia", señaló Segovia, que estará acompañado por Pablo Barbera en guitarra, Facundo Gaillez en la batería y Lucio Flores en teclado.

Ale Segovia regresa a las tablas con nuevas historias, banda en vivo y audiovisuales Pinta tu aldea… "Con todo eso, vamos a hablar un poco de lo que no hablamos en la primera función, de la parte de los deportes, algún otro hobby, la adolescencia, mis 17 años, que era como el despertar sexual, pero a mí el despertador no me sonó mucho… Parecía un niño, pensé que la vejez me iba a llegar en forma tardía, pero no, esa llegó justo… Y la época de estudiante universitario, las encomiendas, las cartas, no había mercado pago, no teníamos freidora de aire ni nada de esas cosas que tienen todos los chicos ahora", evocó adelantando algunos tópicos del show, que deambula entre memorias, nostalgias y mucho humor.