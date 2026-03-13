Las mil y una vidas de Alejandro Segovia: un viaje desde el "álbum de fotos" al escenario

Alejandro Segovia , se prepara para estrenar su nuevo espectáculo: “Mil vidas” . En una propuesta que promete ser tan íntima como universal y, por supuesto, atravesada por su característico humor, el artista sanjuanino se sumergió en un interrogante que lo persigue hace tiempo: "¿Cuántas vidas caben en la vida de una persona?".

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El show nace de una profunda introspección sobre el paso del tiempo y las múltiples facetas que un individuo puede atravesar en una sola existencia, empezando por la de él mismo. “Pero no lo planteo desde la reencarnación o la cuestión budista . Desde que nacemos hasta que morimos, que es lo que está legalmente comprobado como vida, yo siento que he tenido varias vidas ”, explicó a DIARIO DE CUYO

“ A pesar de que puede sonar muy autorreferencial, no lo es , porque hay un montón de cosas que creo que funcionan como un espejo , que nos puede atravesar a varias personas desde los 30 años en adelante. Cosas que hemos vivido, que hemos sido y por qué, de algún modo, terminamos siendo lo que somos y mutando de vida en vida”, adelantó el monologuista.

“Todo transcurre en una noche de insomnio”, adelantó Segovia. “Viste que en la noche pasan cosas tremendas, los escenarios son espantosos, pero muchas de las cosas buenas se me han ocurrido en ese horario en el que todos o casi todos duermen. Ahí se producen cosas que van a ver en el escenario, cosas que van a estar rondando la realidad, la ficción, la fantasía, lo onírico… Y siempre basado en los recuerdos analógicos, que ya casi no se ven, que son los álbumes de fotos, las de papel, la foto vieja revelada”, relató.

El Teatro Sarmiento será el punto de reunión del comediante sanjuanino y el público local que hace tiempo abrazó sus propuestas cargadas de humor. observación y reflexión.

“Bueno, cuando me harto de ver reels, me pongo a revisar álbumes y cada foto me va abriendo una puerta diferente a lo que fui ”, comentó el artista. A través de este hilo conductor, se despliegan las diversas versiones de "Ale" que han convivido, o no, en estas décadas: desde el piloto de carreras de la época del 1 a 1, hasta el veterinario, pasando por el músico, el practicante de yoga, el jugador de tenis y el observador de aves. Y, por supuesto, el comediante.

“Viste que en estos álbumes de fotos, uno ve la foto en blanco y negro de recién nacido, después la foto anaranjada de la adolescencia y las últimas en HD… aunque uno ya no es HD, ha perdido un montón de definición, colágeno, hidratación y demás… pero siempre celebrando cada paso recorrido y con ganas de seguir viviendo vidas”, expresó.

Otro espejo sanjuanino

La identidad sanjuanina, marca registrada de sus monólogos, sigue presente, pero desde un lugar más orgánico.

“Sí, siempre está esa impronta sanjuanina porque, ni más ni menos, es lo que soy. Puedo cambiar un montón de cosas, pero no el ser sanjuanino”, dijo Segovia.

Así, desde las anécdotas de las idas a misa en la juventud hasta su particular visión de lo que sucede en una clínica veterinaria —donde analiza con humor el paso de la moda del Caniche Toy a los Bulldog franceses, por ejemplo—, el ADN local sigue impregnado en cada relato. De hecho, esta tierra termina de moldear esos “mil Ales” que habitan en “el Ale”.

AS + AS: una buena suma

Para esta apuesta, Segovia decidió subir la apuesta, también desde lo personal, y pulir su técnica en escena. "Siempre lo mío ha sido intuitivo y ha andado muy bien, pero esta vez me he rodeado de gente conocedora del tema, para que me aporte otra visión", confesó, en alusión al “coacheo” del actor, autor y director teatral Ariel Sampaolesi.

"Siempre lo mío ha funcionado, pero es solamente intuitivo. Y me pareció también como un desafío para mí, aprender un poco esto de la actuación, de manejar tiempos, manejar espacios, ritmos… como empezar otra vida (risas). La idea es, después de veintipico funciones que llevo hechas de todas mis obras, seguir aprendiendo de esto, porque la verdad que es un camino que me apasiona”

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