    • 30 de abril de 2026 - 06:47

    Estrenos de cine en San Juan: llegan Miranda Priestly y el misterio de Kirlian

    En el último día de abril, las nuevas propuestas cinematográficas renuevan la gran pantalla con moda y suspenso.

    Entre los estrenos del cine en San Juan está la secuela de El diablo viste a la moda y un film de terror&nbsp;

    Entre los estrenos del cine en San Juan está la secuela de El diablo viste a la moda y un film de terror 

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    Estas propuestas se suman a éxitos vigentes como la biografía de Michael Jackson, la aventura espacial de Super Mario y el terror de "La posesión de la momia".

    ESTRENOS

    EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (Comedia/120’/+13)

    El regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando la decadencia de la revista Runway ante el auge digital. Busca salvar su legado pidiendo financiación a su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una poderosa ejecutiva, mientras Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa a su entorno.

    Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Doblado

    • Play Cinema. 2D Cast: 16:20, 17:20, 18:30, 20:00, 21:10, 22:10 h. 2D Sub: 19:20, 20:40, 21:40, 23:20 h. Trasnoche disponible sábado 02/05 2D Cast: 00:20 h
    • Multiplex. 2D Sub: 19:00, 22:20 h. 2D Cast: 18:20, 20:40, 21:15, 23:00, 23:30 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: excepto viernes,16:30, 18:00, 19:05, 20:30 y 23:00 h. 2D Sub: jueves a miércoles excepto viernes 21:40 h. 2D Cast sala Turbo, jueves a miércoles excepto viernes, 17:00, 22:20 h. 2D Sub sala Turbo, jueves a miércoles excepto viernes, 19:40 h

    LA FRECUENCIA KIRLIAN (Terror/93’/+13)

    En la pequeña localidad de Kirlian ocurren cosas extrañas. Y lo que es más, un programa en una radio que transmite solamente de noche se dedica a recopilar dichos eventos, incluso a provocarlos. Una revista pornográfica poseída por una entidad oscura; un monstruo que asesina niños que no le importan a nadie; y un cometa que amenaza con destruir a la ciudad, son solo algunos de los males que acechan.

    Embed - La Frecuencia Kirlian | Trailer Oficial (Eng Subs)

    • Play Cinema. 2D Cast: 23:30 h

    EN CARTELERA

    MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (Documental/127’/+13)

    Dirigida por Antoine Fuqua, es un drama biográfico que repasa la vida de Michael Jackson, desde su infancia en los Jackson 5 hasta convertirse en el "Rey del Pop". Protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson.

    Embed - MICHAEL - Tráiler Oficial - HD (DOB)

    • Play Cinema. 2D Cast: 17:10, 18:20, 19:10, 20:30, 21:20 h. 2D Sub: 22:40 h. Trasnoche disponible sábado 02/05 2D Sub: 00:00 h
    • Multiplex. 2D Cast: 16:40, 20:30 h. 4D / 2D Sub: 19:30 h. 4D/ 2D Cast: 22:00 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: excepto viernes, 16:20, 17:20, 19:10, 20:00, 21:50 (sábado, lunes, martes y miércoles) y 22:40 h. 2D Sub: jueves y domingo 21:50 h

    LA POSESIÓN DE LA MOMIA (Terror/132’/+17)

    La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia devastada queda en shock cuando la niña regresa, y lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una pesadilla viviente.

    Embed - La Posesión de la Momia | Tráiler Oficial | Doblado

    • Play Cinema. 2D Cast: 23:10 h
    • Multiplex. 2D Cast: 22:50 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: excepto viernes, 22:00 h

    SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (Infantil/100’/ATP)

    El icónico plomero regresa en una aventura intergaláctica. Junto a sus amigos, Mario deberá explorar nuevos planetas y recolectar estrellas para salvar el cosmos de una amenaza conocida en un gran despliegue visual.

    Embed - SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA – Tráiler Final
    • Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:25, 18:15, 19:25 h
    • Multiplex. 4D/3D Cast: 15:40, 17:35 h. 2D Cast: 16:00, 16:40, 18:30 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: excepto viernes, 17:30, 19:50 h. 3D Cast: 18:20, 20:40 h

    EL DRAMA (Drama/105’/+17)

    Director: Kristoffer Borgli. Actores: Zendaya y Robert Pattinson. Una pareja enfrenta el desgaste de los años y secretos del pasado que salen a la luz. Esta historia profundiza en las complejidades de las relaciones modernas, los sacrificios personales y la búsqueda de la redención emocional.

    Embed - El Drama - Tráiler Oficial en Español

    • Multiplex. 2D Sub: 18:00 h

    HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (Infantil/105’/ATP)

    Director: Daniel Chong. Voces principales: Jon Hamm y Bobby Moynihan. Propuesta animada donde animales expertos en misiones especiales deben infiltrarse en una construcción humana para recuperar su hábitat. La cinta destaca el valor del trabajo en equipo y la preservación de la naturaleza.

    Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

    • Play Cinema. 2D Cast: 16:25 h
    • Multiplex. 2D Cast: 16:20 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: excepto viernes, 17:40 h

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