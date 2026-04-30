Estrenos de cine en San Juan: llegan Miranda Priestly y el misterio de Kirlian

Los estrenos de cine en San Juan para este jueves 30 de abril traen un par de novedades . La esperada secuela "El Diablo viste a la moda 2" marca el regreso de Miranda Priestly , ahora al mundo digital, mientras que los amantes del suspenso podrán disfrutar de la intrigante producción nacional "La Frecuencia Kirlian" .

La cuarta temporada de "El encargado" con Guillermo Francella, ya está disponible

Estrenos de cine en San Juan: música, poder y terror en la nueva cartelera

Estas propuestas se suman a éxitos vigentes como la biografía de Michael Jackson, la aventura espacial de Super Mario y el terror de "La posesión de la momia".

El regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando la decadencia de la revista Runway ante el auge digital. Busca salvar su legado pidiendo financiación a su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una poderosa ejecutiva, mientras Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa a su entorno.

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (Comedia/120’/+13)

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En la pequeña localidad de Kirlian ocurren cosas extrañas. Y lo que es más, un programa en una radio que transmite solamente de noche se dedica a recopilar dichos eventos, incluso a provocarlos. Una revista pornográfica poseída por una entidad oscura; un monstruo que asesina niños que no le importan a nadie; y un cometa que amenaza con destruir a la ciudad, son solo algunos de los males que acechan.

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Play Cinema. 2D Cast: 23:30 h

EN CARTELERA

MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (Documental/127’/+13)

Dirigida por Antoine Fuqua, es un drama biográfico que repasa la vida de Michael Jackson, desde su infancia en los Jackson 5 hasta convertirse en el "Rey del Pop". Protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson.

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Play Cinema. 2D Cast: 17:10, 18:20, 19:10, 20:30, 21:20 h. 2D Sub: 22:40 h. Trasnoche disponible sábado 02/05 2D Sub: 00:00 h

Multiplex. 2D Cast: 16:40, 20:30 h. 4D / 2D Sub: 19:30 h. 4D/ 2D Cast: 22:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: excepto viernes, 16:20, 17:20, 19:10, 20:00, 21:50 (sábado, lunes, martes y miércoles) y 22:40 h. 2D Sub: jueves y domingo 21:50 h

LA POSESIÓN DE LA MOMIA (Terror/132’/+17)

La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia devastada queda en shock cuando la niña regresa, y lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una pesadilla viviente.

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Play Cinema. 2D Cast: 23:10 h

Multiplex. 2D Cast: 22:50 h

Cinemacenter. 2D Cast: excepto viernes, 22:00 h

SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (Infantil/100’/ATP)

El icónico plomero regresa en una aventura intergaláctica. Junto a sus amigos, Mario deberá explorar nuevos planetas y recolectar estrellas para salvar el cosmos de una amenaza conocida en un gran despliegue visual.

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Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:25, 18:15, 19:25 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 15:40, 17:35 h. 2D Cast: 16:00, 16:40, 18:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: excepto viernes, 17:30, 19:50 h. 3D Cast: 18:20, 20:40 h

EL DRAMA (Drama/105’/+17)

Director: Kristoffer Borgli. Actores: Zendaya y Robert Pattinson. Una pareja enfrenta el desgaste de los años y secretos del pasado que salen a la luz. Esta historia profundiza en las complejidades de las relaciones modernas, los sacrificios personales y la búsqueda de la redención emocional.

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Multiplex. 2D Sub: 18:00 h

HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (Infantil/105’/ATP)

Director: Daniel Chong. Voces principales: Jon Hamm y Bobby Moynihan. Propuesta animada donde animales expertos en misiones especiales deben infiltrarse en una construcción humana para recuperar su hábitat. La cinta destaca el valor del trabajo en equipo y la preservación de la naturaleza.

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