    • 29 de abril de 2026 - 18:02

    El guiño de los Rolling Stones a Argentina que reaviva la ilusión de un show

    Los Rolling Stones recordaron su show en La Plata y destacaron su vínculo con Argentina. El gesto alimenta rumores de una posible gira internacional.

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    Los Rolling Stones recordaron su show en Argentina y alimentaron rumores de regreso.

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La expectativa por el regreso de los Rolling Stones volvió a crecer tras un reciente guiño de la banda hacia sus fans argentinos. A través de redes sociales, compartieron un video de su histórica presentación en La Plata en 2016, destacando el vínculo único con el público local. En este contexto, vuelven a estar en el centro de la escena musical.

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    El mensaje publicado por la banda no pasó desapercibido. “Siempre tuvimos una conexión especial con la Argentina”, expresaron junto a un video de “Paint It Black”, despertando una ola de comentarios de fanáticos que piden su regreso al país.

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    Rolling Stones: crece la ilusión por una nueva gira

    La publicación llega en medio de fuertes rumores sobre una nueva gira internacional. Los seguidores argentinos reaccionaron de inmediato, con mensajes que exigen fechas en el país y destacan la energía única del público local en cada presentación.

    En paralelo, a comienzos de abril, la banda ya había generado expectativa con un misterioso anuncio en su web oficial. Allí apareció la frase “The Tour” junto a un avión y su icónico logo, lo que muchos interpretaron como una señal clara de regreso a los escenarios.

    Si bien no hay confirmaciones oficiales, algunas versiones indican que los Rolling Stones podrían optar por shows en ciudades específicas, en formato residencia, en lugar de una gira tradicional.

    Un vínculo histórico con el público argentino

    La relación entre la banda y Argentina es considerada una de las más intensas de su carrera. Cada visita generó convocatorias masivas y shows memorables, consolidando un lazo que trasciende generaciones.

    El recuerdo de La Plata 2016 sigue vigente entre los fans, y este nuevo guiño no hace más que reforzar la esperanza. Mientras tanto, el público local espera una confirmación que podría convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año.

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