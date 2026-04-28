Netflix: la nueva serie que adapta una película con Darín

Netflix confirmó el inicio del rodaje de "Nueve reinas", una nueva serie que adaptará la icónica película argentina estrenada en el año 2000. Desde el primer anuncio, el proyecto generó expectativa por un motivo claro: su ambiciosa reinterpretación y la elección de protagonistas muy reconocidos por el público global.

El rodaje ya comenzó en Madrid, y la compañía lo presentó con un teaser protagonizado por Álvaro Morte y Patrick Criado , dos figuras que alcanzaron gran notoriedad tras su paso por La casa de papel. Además, José Coronado completará el elenco principal. La serie buscará reimaginar la historia original, trasladando su esencia a un contexto completamente distinto.

La película original, Nueve reinas , fue creada y dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls . Se convirtió rápidamente en una obra de culto dentro del cine latinoamericano gracias a su narrativa ágil, sus giros inesperados y su retrato del mundo de las estafas.

Ahora, más de dos décadas después, la historia tendrá una nueva vida en formato serie . Esta adaptación no será una copia literal, sino una reinterpretación pensada para el público actual, con cambios en el contexto, el ritmo y los personajes.

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Cómo será la nueva adaptación de "Nueve reinas"

La nueva versión trasladó la acción al Madrid de 2012, un momento marcado por la crisis económica que golpeó con fuerza a España. Este cambio no es casual: el contexto social jugará un papel central en el desarrollo de la historia.

En esta versión, Marcos, interpretado por Álvaro Morte, será un estafador experimentado, frío y calculador. Por su parte, Juan, interpretado por Patrick Criado, será un joven en una situación desesperada, que apenas logrará sostener a su familia.

Ambos personajes se cruzarán por azar y formarán una alianza que, en principio, durará solo 24 horas. Sin embargo, lo que comenzará como pequeños engaños terminará convirtiéndose en una operación mucho más ambiciosa: vender unos sellos falsificados conocidos como “las nueve reinas” a un poderoso empresario.

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El elenco de "Nueve reinas" con José Coronado

Además de sus protagonistas, Netflix confirmó otros nombres clave que completarán el elenco. Entre ellos destacan Aura Garrido, conocida por su trabajo en El inocente; Jose Coronado, con una sólida trayectoria en producciones como Entrevías; y Margarida Corceiro, quien sigue consolidando su carrera internacional.

Coronado, en particular, interpretará al magnate que se convertirá en el objetivo principal del gran golpe. Su personaje será clave para sostener la tensión narrativa y aportar un contrapunto de poder frente a los protagonistas.

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El equipo creativo detrás del proyecto

La serie fue creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, quienes también estarán a cargo del guion y la producción ejecutiva. Junto a ellos trabajarán Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli.

La dirección estará en manos de Álex Rodrigo y Jorge Saavedra, dos nombres con experiencia en ficción televisiva de alto nivel. Además, el proyecto contará con un cuidado trabajo técnico, con fotografía a cargo de Andreu Adam y Víctor Benavides, y diseño de producción de Juan Pedro de Gaspar.

Expectativa global y estrategia de Netflix

Con este proyecto, Netflix vuelve a apostar por adaptar historias locales con potencial global. La plataforma ya ha demostrado que este tipo de producciones puede tener un gran impacto internacional, especialmente cuando combina talento reconocido con narrativas universales.

El uso de actores vinculados a La casa de papel no es casual. La serie española fue uno de los mayores éxitos globales de la plataforma, y su legado sigue influyendo en nuevas producciones.

La elección de Madrid como escenario también refuerza esta estrategia, ya que permite conectar con una audiencia amplia sin perder la identidad cultural de la historia.