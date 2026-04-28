    • 28 de abril de 2026 - 18:48

    Ed Sheeran vuelve a Argentina: los precios del show en Huracán

    El regreso de Ed Sheeran será el 29 de noviembre en Huracán. Presentará “Play” y sus hits, con entradas desde $125.000.

    Ed Sheeran vuelve con su gira internacional y nuevo show en Argentina. &nbsp;

    Ed Sheeran vuelve con su gira internacional y nuevo show en Argentina.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Siete años después de su última visita, Ed Sheeran confirmó su regreso a la Argentina y genera expectativa entre miles de fanáticos. El artista británico llegará con su gira Loop Tour, donde combinará su nuevo material con clásicos inolvidables, en un espectáculo renovado que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año.

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    La cita será el 29 de noviembre en el Estadio Huracán, donde el músico desplegará una puesta en escena completamente nueva. Desde la organización destacaron que el concierto tendrá “diseño de escenario y repertorio completamente nuevos”, marcando una experiencia diferente para quienes ya lo vieron en el país.

    Ed Sheeran y su nueva etapa musical

    El show será parte de la presentación de “Play”, su octavo álbum de estudio, un trabajo que explora nuevas sonoridades. Según el material oficial, el disco incorpora influencias de India y Persia, fusionadas con el folk irlandés que caracteriza al artista, logrando un sonido global.

    Además, el cantante interpretará sus grandes éxitos que acumulan millones de reproducciones. Actualmente, Sheeran cuenta con más de 92 millones de oyentes mensuales en Spotify y 14 canciones dentro del “Billions Club”, consolidando su lugar entre los artistas más escuchados del mundo.

    Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes BBVA el 4 de mayo a las 12, mientras que la venta general comenzará el 5 de mayo a la misma hora. Los precios oscilarán entre $125.000 y $280.000, sin incluir cargos por servicio.

    Invitado de lujo y gira latinoamericana

    Como artista invitado estará Finneas, reconocido por ser hermano de Billie Eilish y coautor de sus mayores éxitos, lo que suma atractivo al evento. Además, el recital en Argentina forma parte de una gira que incluirá países como Brasil, Chile, Perú, Colombia y Paraguay.

    En paralelo, el británico sigue generando impacto global. Durante la promoción de “Play”, logró que su álbum apareciera en la camiseta del FC Barcelona en un clásico, reforzando su alcance internacional y su conexión con otras industrias culturales.

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