Ed Sheeran vuelve a Argentina: los precios del show en Huracán

El regreso de Ed Sheeran será el 29 de noviembre en Huracán. Presentará “Play” y sus hits, con entradas desde $125.000.

Siete años después de su última visita, Ed Sheeran confirmó su regreso a la Argentina y genera expectativa entre miles de fanáticos. El artista británico llegará con su gira Loop Tour, donde combinará su nuevo material con clásicos inolvidables, en un espectáculo renovado que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año.

La cita será el 29 de noviembre en el Estadio Huracán, donde el músico desplegará una puesta en escena completamente nueva. Desde la organización destacaron que el concierto tendrá “diseño de escenario y repertorio completamente nuevos”, marcando una experiencia diferente para quienes ya lo vieron en el país.

Ed Sheeran y su nueva etapa musical El show será parte de la presentación de “Play”, su octavo álbum de estudio, un trabajo que explora nuevas sonoridades. Según el material oficial, el disco incorpora influencias de India y Persia, fusionadas con el folk irlandés que caracteriza al artista, logrando un sonido global.

Además, el cantante interpretará sus grandes éxitos que acumulan millones de reproducciones. Actualmente, Sheeran cuenta con más de 92 millones de oyentes mensuales en Spotify y 14 canciones dentro del “Billions Club”, consolidando su lugar entre los artistas más escuchados del mundo.

Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes BBVA el 4 de mayo a las 12, mientras que la venta general comenzará el 5 de mayo a la misma hora. Los precios oscilarán entre $125.000 y $280.000, sin incluir cargos por servicio.