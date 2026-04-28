Día Internacional de la danza: San Juan se mueve a puro ritmo

El 29 de abril es el Día Internacional de la danza y San Juan lo celebrará como corresponde: bailando. Con iniciativas desde el sector privado y desde entes oficiales, gratuitas y aranceladas, se ha conformado una variada grilla de propuestas, todas muy atractivas, para festejar en comunidad.
Con la participación de varios institutos y bailarines independientes, habrá desde coreografías en salas teatrales, hasta una caravana callejera por Avenida Ignacio de la Roza y flashmob en la “plaza de la Joroba”, entre otras tantas expresiones.
Si te gusta la danza, en todas sus manifestaciones y géneros, podés consultar aquí la agenda extendida, para no perderte ninguna de las actividades programadas, a partir de hoy y hasta mayo. Hay opciones en Capital y también en otros departamentos.
Latidos de mi Tierra
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Fecha: martes 28 de abril
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Horario: 21:00 h (apertura de puertas 40 minutos antes)
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Lugar: Teatro Sarmiento
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Descripción: celebración del Día Internacional de la Danza con la participación de institutos privados de danza de San Juan. Una función que recorre estilos clásicos, urbanos, tradicionales y contemporáneos
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Detalles: apto para todo público. Duración: 120 minutos
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Entrada: general $10.000 (disponibles en boletería del teatro)
* Día Internacional de la Danza
Caravana de la Danza – Studio Ballet
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Fecha: miércoles 29 de abril
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Horario: desde las 17:00 h
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Lugar: parte desde Plaza 25 de Mayo y avanza por Av. Ignacio de la Roza hacia el oeste
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Cierre: Puente de la Plaza del Bicentenario
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Descripción: intervención urbana con más de 100 bailarines de todas las edades. El recorrido suma grupos coreográficos en puntos estratégicos con sonido móvil
Celebración del Día de la Danza (25 de Mayo)
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Fecha: miércoles 29 de abril
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Horario: desde las 18:00 h
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Lugar: Plaza Santa Rosa de Lima (Municipio de 25 de Mayo)
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Descripción: tarde de ritmo y cultura con academias locales. Invitación abierta a la comunidad para asistir en familia
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Organiza: Secretaría de Turismo y Cultura de 25 de Mayo / La Criollita y Paisana Veinticinqueña
Día internacional de la danza
- Fecha: miércoles 29 de abril
- Lugar: Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza)
- Horario: desde las 19 h
- Entrada: con costo, se adquieren en boletería
- Detalles: participan diferentes institutos de la provincia, con diferentes géneros de danzas
Mes de la Danza en Albardón
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Fecha: miércoles 29 de abril
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Horario: 21:00 h
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Lugar: Cine Teatro Albardón
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Participan: Instituto Sembrando Tradiciones, Sánchez Estudio Coreográfico, Instituto Danzares, Instituto Privado Quality, Academia El Fortín, Academia Renacer Albardón
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Entrada: libre y gratuita
* El día después
Día internacional de la danza
- Fecha: jueves 30 de abril
- Lugar: Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza)
- Horario: desde las 19 h
- Entrada: con costo, se adquieren en boletería
- Detalles: participan diferentes institutos de la provincia, con diferentes géneros de danzas
Mes de la Danza en Albardón
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Fecha: jueves 30 de abril
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Horario: 21:00 h
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Lugar: Cine Teatro Albardón
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Participan: Danza Fusión, BM Estudio de Danzas, Ballet Folclórico Municipal de Albardón, Instituto TB, Studio Graham, Maranatta Arte Yoga y Bienestar, New Era Dance
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Entrada: libre y gratuita
En una Jam: Danza y Música
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Fecha: jueves 30 de abril
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Horario: 20:00 a 23:00 h (Jam)
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Lugar: Espacio Franklin (Entre Ríos S 1116)
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Descripción: encuentro de improvisación de danza y música en vivo
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Costo: $6.000
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Información: +54 2645111529 (Cruce Búsquedas en Movimiento)
* Celebración extendida
Día de la Danza en Espacios Compartidos
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Fecha: sábado 2 de mayo
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Horario: de 16:00 a 22:00 h
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Lugar: Explanada del Ferro Urbanístico
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Descripción: jornada con diversos estilos: tango, folklore, hip hop, árabe, salsa y danza española. Incluye shows en vivo, feria de artesanías y música
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Entrada: libre y gratuita
Partituras en Movimiento
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Fecha: domingo 3 de mayo
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Horario: 19:00 h
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Lugar: Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia)
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Descripción: encuentro entre música barroca en vivo y danza, con la participación del Estudio Copelia y el Ensamble Barroco
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Entrada: gratuita
Flashmob Día de la Danza
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Fecha: domingo 10 de mayo
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Lugar: Plaza Hipólito Yrigoyen (Plaza de la "Jorobita")
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Descripción: propuesta colectiva para visibilizar la danza en todas sus formas. Invitación abierta a bailarines, estudiantes, docentes y público general
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Organiza: Cámara Argentina de Danza (Sección San Juan) y Asociación de Directores de Danza
La efemérides
El Día Internacional de la Danza se celebra cada 29 de abril por iniciativa del Comité Internacional de la Danza de la UNESCO. La fecha fue elegida para conmemorar el nacimiento de Jean-Georges Noverre (1727), bailarín, coreógrafo y teórico francés, considerado el creador del ballet moderno, apodado "el Shakespeare de la danza".
En 1760 publicó sus "Cartas sobre la Danza y los Ballets", un tratado fundamental donde definió la danza como un arte de expresión que debe conmover al espectador.
El objetivo principal de esta jornada es homenajear a la danza como una disciplina artística universal que trasciende barreras políticas, culturales y étnicas.