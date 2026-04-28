Día Internacional de la danza: San Juan se mueve a puro ritmo

En la provincia se llevarán a cabo diferentes manifestaciones públicas, gratuitas y aranceladas, para celebrar este arte.

El Día Internacional de la Danza se celebra en San Juan, con diversas manifestaciones

El 29 de abril es el Día Internacional de la danza y San Juan lo celebrará como corresponde: bailando. Con iniciativas desde el sector privado y desde entes oficiales, gratuitas y aranceladas, se ha conformado una variada grilla de propuestas, todas muy atractivas, para festejar en comunidad.

Con la participación de varios institutos y bailarines independientes, habrá desde coreografías en salas teatrales, hasta una caravana callejera por Avenida Ignacio de la Roza y flashmob en la “plaza de la Joroba”, entre otras tantas expresiones.

Si te gusta la danza, en todas sus manifestaciones y géneros, podés consultar aquí la agenda extendida, para no perderte ninguna de las actividades programadas, a partir de hoy y hasta mayo. Hay opciones en Capital y también en otros departamentos.

* En la víspera