El Teatro Colón celebrará el Día Internacional de la Danza con una transmisión en vivo

El 29 de abril ofrecerá -de manera digital y gratuita- la clase que la maestra Cynthia Harvey brindará al Ballet Estable.

El Ballet del Teatro Colón recibirá a la gran maestra norteamericana, en una clase disponible para todo el país.

El miércoles 29 de abril a las 10 h, el Ballet Estable del Teatro Colón celebrará el Día Internacional de la Danza con una clase abierta dirigida por la gran Cynthia Harvey, que se transmitirá en vivo de manera digital para el país y el mundo.

Gracias a esta iniciativa, en conjunto con el Consejo Argentino de la Danza, los amantes de la danza de todas las provincias argentinas podrán acceder a la intimidad del entrenamiento de excelencia que caracteriza al primer coliseo del país. En esta oportunidad, Harvey estará acompañada por los maestros Sergio D’Ambrosio y Juan Carlos Andrenacci.

La propuesta busca federalizar el acceso a la cultura, permitiendo que estudiantes, profesionales y aficionados sigan el minuto a minuto de la jornada desde sus hogares.

Una importante oportunidad Cynthia Harvey es una ex bailarina de ballet, maestra de ballet y educadora estadounidense. Se unió al American Ballet Theatre en 1974 y fue ascendida a bailarina principal en 1982.

En 1986, se unió al Royal Ballet, convirtiéndose en la primera bailarina principal estadounidense de la compañía.