Gimena Accardi reveló los mensajes privados que recibe tras decir que le gustan los "turros"

A comienzos del año, en medio de una charla al aire de Olga sobre cómo debe ser el hombre ideal, G imena Accardi contó que le atraían los “turros”. Ese comentario se viralizó y tuvo un efecto inevitable. La actriz habló sobre la repercusión que tuvieron esas declaraciones, “Sí, dije que me gustaban porque te tratan como una princesa”, recordó.

Y explicó: “Me acuerdo de que en el streaming había un tópico sobre el tema y yo dije que a ellos se los estigmatizaba”. Dije ‘ojo que también hay abogados y médicos que son muy malos, pero el turro te trata como una princesa y eso me gusta’”.

Luego, aseguró que el “look turro” le atrae genuinamente: "El tipo en cuero con el short de fútbol, haciendo el asado, me gusta. Si me preguntás, me gusta más que el tipo de traje”.

Finalmente, concluyó sobre la inevitable repercusión que tuvieron estas declaraciones. “Se me llenó el Instagram de turros por esa declaración. Divinos, besos a todos... ¿por qué no habré dicho que me gustan con avión privado?“, lanzó a pura ironía.

“Los turros me decían ‘casate ya con este turrito’, ‘vení que este turrito te muestra todo’. Eso sí, yo no contesto”, concluyó entre risas.

Gimena Accardi publicó una foto de su juventud y un detalle en su cara llamó la atención

Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores al compartir fotos de su juventud que rápidamente se llenaron de comentarios de sus fanáticos que expresaron su nostalgia. La actriz publicó una serie de postales en las que recordó un verano en la playa cuando tenía 22 años, mucho antes de consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la TV.

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En las imágenes se la ve recostada en una reposera con un look natural sin maquillaje y el pelo recogido. Incluso, ella misma acompañó la publicación con una frase que resume ese momento: “Tenía 22 años, una carpa en la costa y una cámara digital”.

Sin embargo, más allá de la nostalgia que despertó la foto, hubo un detalle puntual que no pasó desapercibido entre sus seguidores: sus cejas muy finitas, un estilo muy característico de la época.

Rápidamente, los usuarios reaccionaron en los comentarios con mensajes cargados elogios. “Las cejas impecables”, “Dios, esas cejas, amo”, “Eras un fuego”, “Estabas divina” y “No necesitabas nada más”, fueron algunas de las frases que se repitieron.

Además, varios fans aprovecharon para recordar que en esos años Gimena formaba parte del elenco de Casi Ángeles, donde interpretaba a Malvina, uno de sus personajes más populares.