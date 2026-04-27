Quién es Maia Reficco, la flamante novica de Franco Colapinto, el argentino que es furor en la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a revolucionar Buenos Aires, aunque no solo por su presente en el automovilismo. Previo a su exhibición del domingo, el piloto argentino fue visto junto a Maia Reficco en distintas salidas y la relación quedó prácticamente confirmada ante las cámaras.

"De los mejores días de mi vida", el emotivo posteo de Franco Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires

Las imágenes de ambos compartiendo almuerzos, paseos y momentos relajados no tardaron en viralizarse. La noticia rápidamente tuvo fuerte repercusión en internet .

Colapinto y Reficco fueron vistos juntos en Los Cardales , donde compartieron una jornada con amigos en la Estancia Vigil. En las fotos que circularon en redes sociales se los vio sonrientes, cercanos y sin intentar ocultarse.

También trascendieron versiones de una estadía en un hotel de lujo porteño durante la visita del corredor al país. Si bien ninguno de los dos habló públicamente sobre el vínculo, las apariciones fueron suficientes para confirmar que atraviesan un gran momento sentimental.

La pareja ya venía despertando rumores desde hace varios meses, pero esta visita a la Argentina terminó por blanquear la historia .

QUIÉN ES MAIA REFICCO, la novia de Franco Colapinto

maia Maia Reficco, es una estrella juvenil.

Maia Reficco es actriz, cantante y compositora. Nació en Boston, Estados Unidos, el 14 de julio de 2000, aunque gran parte de su vida la desarrolló entre Norteamérica y Argentina, de donde su familia es originaria.

Su salto a la fama llegó con Kally’s Mashup, la serie juvenil de Nickelodeon Latinoamérica que la convirtió en una de las figuras emergentes de la región. Desde entonces, construyó una carrera cada vez más internacional.

Con el tiempo se instaló en Estados Unidos para potenciar su formación artística y comenzó a trabajar en producciones de mayor alcance.

DE NICKELODEON A BROADWAY Y NETFLIX

Uno de los hitos más destacados de su carrera fue interpretar a Eva Perón en el musical Evita. Luego formó parte del universo de Pretty Little Liars en su nueva versión televisiva.

Más tarde llegó a Broadway con Hadestown, donde se puso en la piel de Eurydice, uno de los papeles más valorados de su recorrido profesional.

Además, protagonizó películas y series para plataformas de streaming, lo que consolidó su nombre fuera del mercado latinoamericano.