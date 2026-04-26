    • 26 de abril de 2026 - 18:26

    El impactante cierre de la exhibición de Franco Colapinto con el auto en llamas

    Más de 500.000 fánáticos coparon Palermo para la exhibición del argentino a bordo de un Alpine que sufrió con su destreza.

    Franco Colapinto.

    Franco Colapinto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Más de 500 mil personas presenciaron este domingo el retorno de un Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires, donde Franco Colapinto condujo un Lotus E20 (ploteado como un Alpine, su actual escudería) y la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. El piloto argentino, de 22 años, protagonizó el primer recorrido oficial en catorce años de un monoplaza de la máxima categoría por la capital, en una jornada que duró más de seis horas.

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    La exhibición incluyó maniobras extremas y un momento destacado: en su última vuelta a bordo del Lotus E20 de 2012, el vehículo terminó con los caños de escape en llamas, luego de varios trompos y de que el piloto incluso soltara el volante durante su conducción. El evento también reunió a figuras nacionales y ofreció espectáculos musicales sobre el circuito callejero de Palermo.

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    Al término de sus tres salidas con los monoplazas, cada una de aproximadamente 20 minutos, Colapinto recorrió el trazado saludando a los aficionados desde un micro descapotable. En uno de los momentos más simbólicos, el piloto argentino se puso una réplica del casco de Fangio para rodar con la Flecha de Plata, el Mercedes-Benz W196 con el que Fangio fue campeón mundial en 1954 y 1955.

    “Se quemó, amigo, me habían dicho que lo cuidara, lo traté de cuidar, pero al final me calenté un poquito”, le reveló Colapinto al periodista Juan Fossaroli sobre el episodio de las llamas, que obligó a que los mecánicos invadieran la pista para accionar los matafuegos.

    La rompimos, pero quedé preocupado porque se quemó un poquito. El Fórmula 1 tiene mucha potencia y se me acababa la goma”, añadió el protagonista, que ya había advertido que la pintura se había percudido notoriamente luego de su primera salida.

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