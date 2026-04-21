Colapinto manejará la Flecha de Plata de Fangio en Buenos Aires

El deporte motor vivirá un momento único: Colapinto conducirá la histórica Flecha de Plata en un homenaje a Fangio en Buenos Aires.

La Flecha de Plata vuelve a rodar en el deporte argentino con Colapinto al volante.

El mundo del automovilismo argentino se prepara para un evento sin precedentes: Franco Colapinto manejará una réplica del legendario Mercedes W196, la icónica “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio, en una exhibición que promete emoción y nostalgia. Este hito del deporte motor revive la historia grande del país.

Un ícono del deporte vuelve a escena El Mercedes W196, conocido mundialmente como la “Flecha de Plata”, fue el monoplaza con el que Fangio se consagró campeón de Fórmula 1 en 1954 y 1955. Este modelo revolucionó la categoría gracias a su diseño aerodinámico y avanzada ingeniería, marcando un antes y un después en la historia del automovilismo.

La unidad que se exhibirá en Buenos Aires es una réplica artesanal que demandó entre cuatro y cinco años de construcción, respetando casi en su totalidad el diseño original. Actualmente forma parte de una colección privada vinculada al Museo Fangio.

El encuentro entre pasado y futuro La exhibición generará una imagen cargada de simbolismo: Colapinto al volante del auto de Fangio, uniendo generaciones del automovilismo argentino. Aunque la réplica incorpora un motor más moderno, mantiene la esencia del modelo original y puede alcanzar los 250 km/h, aunque en el evento se moverá a baja velocidad.

Este cruce entre leyenda y presente posiciona al evento como uno de los más esperados del calendario del deporte motor en el país.