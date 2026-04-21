Colapinto manejará la Flecha de Plata de Fangio en Buenos Aires

El mundo del automovilismo argentino se prepara para un evento sin precedentes: Franco Colapinto manejará una réplica del legendario Mercedes W196, la icónica “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio, en una exhibición que promete emoción y nostalgia. Este hito del deporte motor revive la historia grande del país.
Un ícono del deporte vuelve a escena
El Mercedes W196, conocido mundialmente como la “Flecha de Plata”, fue el monoplaza con el que Fangio se consagró campeón de Fórmula 1 en 1954 y 1955. Este modelo revolucionó la categoría gracias a su diseño aerodinámico y avanzada ingeniería, marcando un antes y un después en la historia del automovilismo.
La unidad que se exhibirá en Buenos Aires es una réplica artesanal que demandó entre cuatro y cinco años de construcción, respetando casi en su totalidad el diseño original. Actualmente forma parte de una colección privada vinculada al Museo Fangio.
El encuentro entre pasado y futuro
La exhibición generará una imagen cargada de simbolismo: Colapinto al volante del auto de Fangio, uniendo generaciones del automovilismo argentino. Aunque la réplica incorpora un motor más moderno, mantiene la esencia del modelo original y puede alcanzar los 250 km/h, aunque en el evento se moverá a baja velocidad.
Este cruce entre leyenda y presente posiciona al evento como uno de los más esperados del calendario del deporte motor en el país.
Un homenaje en movimiento
Más que una simple muestra, el evento será un homenaje vivo a la historia del automovilismo argentino. La elección de un modelo descubierto permitirá al público ver de cerca al piloto, generando una experiencia única para los fanáticos.
La presencia de Colapinto, considerado una de las grandes promesas actuales, junto al legado de Fangio, convierte esta exhibición en un momento irrepetible donde el pasado glorioso y el futuro del deportes se encuentran en una misma pista.