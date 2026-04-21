El Club Social San Juan vibró con "The Fighting League" en una noche histórica de combate

La provincia de San Juan se convirtió en epicentro de los deportes de combate con la realización de The Fighting League, un espectáculo que reunió a peleadores de distintos puntos del país y convocó a una multitud en el Club Social San Juan.

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Con un marco imponente de público -cerca de 950 personas-, la velada superó las expectativas y dejó un balance más que positivo para la organización. “Fue un éxito, tuvimos una estupenda convocatoria, ya estamos pensando en la próxima edición”, expresó Diego Puy, uno de los responsables del evento.

La cartelera incluyó un total de 24 peleas en disciplinas como kickboxing, K1 y MMA, con presencia de competidores de San Juan, San Luis, Mendoza, Córdoba y San Rafael. La noche ofreció combates intensos y resultados destacados, tanto en el campo amateur como profesional.

Entre los cruces más relevantes, Ámbar Miranda (San Luis) se impuso ante Luana Espina, mientras que Luciel Espada también representó a San Luis con una victoria sobre Santiago Ortiz. En tanto, María Paz Puy se quedó con la Copa Desafío tras vencer a Sol Montaño, y el combate entre Joaco Montoya y Facundo Moncunill terminó en empate.

Hubo triunfos importantes como los de Santiago Bolado, Guillermo Fernández, Franco Espina, Alex Santander y Nicolás Bueno, entre otros. Además, Francisco Agüero logró retener el título argentino en uno de los momentos destacados de la noche.

En el plano profesional, la intensidad subió aún más. Emiliano Cáceres (San Luis) se llevó su combate frente a Nicolás Vera, mientras que Narjol Bechara (Mendoza) y Kevin Gómez se consagraron en la Copa Desafío. Uno de los puntos más altos llegó con la consagración de Tadeo Castro, quien se convirtió en nuevo campeón argentino de WFMC tras vencer a Sergio Montaño.

El cierre tuvo como protagonista al MMA, donde Jesús Godoy se coronó campeón argentino de TFL al imponerse sobre Javier Ramos, sellando una noche cargada de adrenalina y emoción.

Con un nivel competitivo en crecimiento y una convocatoria que superó las expectativas, “The Fighting League” se posiciona como uno de los eventos más importantes del calendario regional de deportes de combate, dejando abierta la puerta para futuras ediciones aún más ambiciosas.