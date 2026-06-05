Vuelta a San Juan Juvenil 2026 y los detalles de etapas, recorridos y horarios

Desde el jueves 11 al domingo 14 de junio de 2026, en la provincia se celebrará la primera edición de Vuelta a San Juan Juvenil . La competencia de ciclismo en ruta para varones de categorías 2008 a 2014 tendrá un prólogo y cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual. Todas se llevarán a cabo en Departamento Rivadavia.

El Indio inmortalizado en las canchas sanjuaninas: las frases en los "trapos" de los clubes locales

Lionel Scaloni llevó tranquilidad sobre Messi, pero no descartó cambios en la lista a una semana del Mundial

San Juan, referencia nacional del ciclismo, albergará a aproximadamente 250 jóvenes talentos, provenientes desde distintas provincias del país, sumado a Chile y Uruguay.

Vuelta a San Juan Juvenil 2026 contará con organización de Fundación Planeta Ramírez, respaldo de Federación Ciclista Sanjuanina y fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. A continuación, la información correspondiente a las etapas, recorridos y horarios de Vuelta a San Juan Juvenil 2026.

Largada: 14:30.

Recorrido: circuito interno del complejo. Tandas de tres giros para cada categoría, con final a cinco vueltas. Cada giro es de 1,5 kilómetros.

Viernes 12 de junio – Etapa 1 (en línea)

Concentración: 13:30 en Complejo El Pinar.

Largada: 14:30.

Recorrido: salida del complejo hacia Ruta Provincial 60, giro a la derecha hasta rotonda de ex Cerámica San Juan, retorno por carril opuesto hasta rotonda de Calle Galíndez, y retorno por carril opuesto hasta El Pinar.

Total: 26 KM (3 giros para 2012, 2013, 2014); 43 KM (5 giros para 2010-2011); y 68 KM (8 giros para Junior).

Sábado 13 de junio – Etapa 2 (contrarreloj individual)

Concentración: 9:00 en Avenida Ignacio de la Rosa y Calle Morón, La Bebida.

Largada: 9:30.

Recorrido: para categorías 2010 a 2014, por Av. Ignacio de la Rosa hacia el oeste hasta girar frente a acceso a Hospital J. Lanteri y retorno por carril opuesto. Total: 4KM.

Categoría Junior, por Av. Ignacio de la Rosa hacia el oeste hasta girar frente a fábrica Loma Negra y retorno por carril opuesto. Total: 12 KM.

Sábado 13 de junio – Etapa 3 (en línea)

Concentración: 14:00 en Complejo El Pinar.

Largada: 15:00.

Recorrido: salida del complejo hacia Ruta Provincial 60, giro a la derecha y ascenso a Dique Ullum, hasta rotonda de control policial, y retorno por carril opuesto hasta rotonda de Calle Galíndez, y retorno por carril opuesto hasta El Pinar.

Total: 33 KM (3 giros para 2012, 2013 y 2014); 44 KM (4 giros para 2010-2011); y 77 KM (7 giros para Junior).

Domingo 14 de junio – Etapa 4 (en línea)

Concentración: 13:30 en Autódromo El Zonda.

Largada: 14:30.

Recorrido: trazado asfáltico de autódromo.

Total: 30 KM (10 giros para 2012, 2013 y 2014); 48 KM (16 giros para 2010 y 2011); 70 KM (23 giros para Junior).