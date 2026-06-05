    • 5 de junio de 2026 - 19:52

    Vuelta a San Juan Juvenil 2026 y los detalles de etapas, recorridos y horarios

    La Vuelta a San Juan Juvenil será exclusiva para varones de las categorías 2008 a 2014 desde el jueves 11 al domingo 14 de junio.

    Nacional. San Juan vuelve a ser escenario del ciclismo del futuro con la Vuelta Juvenil.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde el jueves 11 al domingo 14 de junio de 2026, en la provincia se celebrará la primera edición de Vuelta a San Juan Juvenil. La competencia de ciclismo en ruta para varones de categorías 2008 a 2014 tendrá un prólogo y cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual. Todas se llevarán a cabo en Departamento Rivadavia.

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    San Juan, referencia nacional del ciclismo, albergará a aproximadamente 250 jóvenes talentos, provenientes desde distintas provincias del país, sumado a Chile y Uruguay.

    Vuelta a San Juan Juvenil 2026 contará con organización de Fundación Planeta Ramírez, respaldo de Federación Ciclista Sanjuanina y fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. A continuación, la información correspondiente a las etapas, recorridos y horarios de Vuelta a San Juan Juvenil 2026.

    LAS ETAPAS

    Jueves 11 de junio – Prólogo

    Concentración: 13:30 en Complejo El Pinar.

    Largada: 14:30.

    Recorrido: circuito interno del complejo. Tandas de tres giros para cada categoría, con final a cinco vueltas. Cada giro es de 1,5 kilómetros.

    Viernes 12 de junio – Etapa 1 (en línea)

    Concentración: 13:30 en Complejo El Pinar.

    Largada: 14:30.

    Recorrido: salida del complejo hacia Ruta Provincial 60, giro a la derecha hasta rotonda de ex Cerámica San Juan, retorno por carril opuesto hasta rotonda de Calle Galíndez, y retorno por carril opuesto hasta El Pinar.

    Total: 26 KM (3 giros para 2012, 2013, 2014); 43 KM (5 giros para 2010-2011); y 68 KM (8 giros para Junior).

    Sábado 13 de junio – Etapa 2 (contrarreloj individual)

    Concentración: 9:00 en Avenida Ignacio de la Rosa y Calle Morón, La Bebida.

    Largada: 9:30.

    Recorrido: para categorías 2010 a 2014, por Av. Ignacio de la Rosa hacia el oeste hasta girar frente a acceso a Hospital J. Lanteri y retorno por carril opuesto. Total: 4KM.

    Categoría Junior, por Av. Ignacio de la Rosa hacia el oeste hasta girar frente a fábrica Loma Negra y retorno por carril opuesto. Total: 12 KM.

    Sábado 13 de junio – Etapa 3 (en línea)

    Concentración: 14:00 en Complejo El Pinar.

    Largada: 15:00.

    Recorrido: salida del complejo hacia Ruta Provincial 60, giro a la derecha y ascenso a Dique Ullum, hasta rotonda de control policial, y retorno por carril opuesto hasta rotonda de Calle Galíndez, y retorno por carril opuesto hasta El Pinar.

    Total: 33 KM (3 giros para 2012, 2013 y 2014); 44 KM (4 giros para 2010-2011); y 77 KM (7 giros para Junior).

    Domingo 14 de junio – Etapa 4 (en línea)

    Concentración: 13:30 en Autódromo El Zonda.

    Largada: 14:30.

    Recorrido: trazado asfáltico de autódromo.

    Total: 30 KM (10 giros para 2012, 2013 y 2014); 48 KM (16 giros para 2010 y 2011); 70 KM (23 giros para Junior).

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