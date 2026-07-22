Después del Mundial, vuelve el fútbol argentino: días y horarios del Clausura 2026

Finalizado el Mundial 2026, la pelota volverá a rodar en las canchas argentinas. El Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzará este jueves 23 de julio y tendrá una primera fecha con 15 encuentros distribuidos hasta el domingo, con la participación de los 30 equipos de Primera División.
El encargado de abrir el campeonato será Belgrano, vigente campeón del Apertura, que recibirá a Rosario Central desde las 19.30 en Córdoba. A la misma hora jugarán Sarmiento y Argentinos Juniors, mientras que Defensa y Justicia y Aldosivi cerrarán la jornada inaugural con el interzonal.
Entre los partidos más atractivos aparecen el debut de River ante Barracas Central, previsto para el sábado, y la visita de Boca a Deportivo Riestra, que cerrará la fecha el domingo. También se destacan Racing-Gimnasia, Estudiantes-Independiente, Lanús-San Lorenzo y Newell’s-Talleres.
Tras el receso por el Mundial 2026, los 30 equipos de la Liga Profesional volverán a competir desde este jueves.
Cómo se jugará el Torneo Clausura
El campeonato mantendrá el formato utilizado en el Apertura. Los 30 clubes estarán divididos en dos zonas de 15 equipos y disputarán 16 jornadas, que incluirán partidos dentro de cada grupo, un encuentro interzonal y el clásico o cruce asignado a cada institución.
Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final. Desde esa instancia se enfrentarán de manera cruzada: el primero de la Zona A jugará con el octavo de la Zona B, el segundo con el séptimo y así sucesivamente.
El equipo mejor ubicado tendrá la ventaja de disputar como local los octavos, cuartos de final y semifinales. La definición del Torneo Clausura 2026 será a partido único y en un estadio neutral que todavía deberá confirmarse.
Cronograma completo de la primera fecha
Jueves 23 de julio
- 19.30: Belgrano vs. Rosario Central — Zona B — TNT Sports. Árbitro: Sebastián Zunino.
- 19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors — Zona B — ESPN Premium. Árbitro: Luis Lobo Medina.
- 21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi — Interzonal — ESPN Premium. Árbitro: Daniel Zamora.
Viernes 24 de julio
- 16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba — Zona A — TNT Sports. Árbitro: Andrés Gariano.
- 19.00: Racing vs. Gimnasia de La Plata — Zona B — ESPN Premium. Árbitro: Nicolás Ramírez.
- 19.00: Vélez vs. Instituto — Zona A — TNT Sports. Árbitro: Andrés Merlos.
- 21.15: Huracán vs. Banfield — Zona B — ESPN Premium. Árbitro: Juan Pafundi.
- 21.15: Platense vs. Unión — Zona A — TNT Sports. Árbitro: Sebastián Martínez.
Sábado 25 de julio
- 14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre — Zona B — TNT Sports. Árbitro: Bryan Ferreyra.
- 17.00: Newell’s vs. Talleres — Zona A — ESPN Premium. Árbitro: Jorge Baliño.
- 19.15: River vs. Barracas Central — Zona B — TNT Sports. Árbitro: Nazareno Arasa.
- 21.30: Lanús vs. San Lorenzo — Zona A — ESPN Premium. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Domingo 26 de julio
- 15.00: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia — Zona B — ESPN Premium. Árbitro: Álvaro Carranza.
- 17.15: Estudiantes de La Plata vs. Independiente — Zona A — TNT Sports. Árbitro: Pablo Dóvalo.
- 19.30: Deportivo Riestra vs. Boca — Zona A — ESPN Premium. Árbitro: Hernán Mastrángelo.
River debutará el sábado ante Barracas Central, mientras que Boca visitará a Deportivo Riestra el domingo.
La Liga Profesional también confirmó la programación de las fechas 2 y 3. Debido a sus compromisos internacionales, algunos partidos de Boca, Lanús y Tigre correspondientes a la segunda jornada serán disputados durante la semana siguiente.
De esta manera, apenas cuatro días después de la final del Mundial, el calendario futbolístico volverá a concentrar la atención en los clubes argentinos, que iniciarán una nueva carrera por el título y por los puestos de clasificación a las competencias internacionales.