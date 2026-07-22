Después del Mundial, vuelve el fútbol argentino: días y horarios del Clausura 2026

Finalizado el Mundial 2026, la pelota volverá a rodar en las canchas argentinas. El Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzará este jueves 23 de julio y tendrá una primera fecha con 15 encuentros distribuidos hasta el domingo, con la participación de los 30 equipos de Primera División.

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El encargado de abrir el campeonato será Belgrano, vigente campeón del Apertura , que recibirá a Rosario Central desde las 19.30 en Córdoba. A la misma hora jugarán Sarmiento y Argentinos Juniors, mientras que Defensa y Justicia y Aldosivi cerrarán la jornada inaugural con el interzonal.

Entre los partidos más atractivos aparecen el debut de River ante Barracas Central , previsto para el sábado, y la visita de Boca a Deportivo Riestra , que cerrará la fecha el domingo. También se destacan Racing-Gimnasia, Estudiantes-Independiente, Lanús-San Lorenzo y Newell’s-Talleres.

El campeonato mantendrá el formato utilizado en el Apertura. Los 30 clubes estarán divididos en dos zonas de 15 equipos y disputarán 16 jornadas, que incluirán partidos dentro de cada grupo, un encuentro interzonal y el clásico o cruce asignado a cada institución.

Tras el receso por el Mundial 2026, los 30 equipos de la Liga Profesional volverán a competir desde este jueves.

Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final. Desde esa instancia se enfrentarán de manera cruzada: el primero de la Zona A jugará con el octavo de la Zona B, el segundo con el séptimo y así sucesivamente.

El equipo mejor ubicado tendrá la ventaja de disputar como local los octavos, cuartos de final y semifinales. La definición del Torneo Clausura 2026 será a partido único y en un estadio neutral que todavía deberá confirmarse.

Cronograma completo de la primera fecha

Jueves 23 de julio

19.30: Belgrano vs. Rosario Central — Zona B — TNT Sports. Árbitro: Sebastián Zunino.

Belgrano vs. Rosario Central — Zona B — TNT Sports. Árbitro: Sebastián Zunino. 19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors — Zona B — ESPN Premium. Árbitro: Luis Lobo Medina.

Sarmiento vs. Argentinos Juniors — Zona B — ESPN Premium. Árbitro: Luis Lobo Medina. 21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi — Interzonal — ESPN Premium. Árbitro: Daniel Zamora.

Viernes 24 de julio

16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba — Zona A — TNT Sports. Árbitro: Andrés Gariano.

Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba — Zona A — TNT Sports. Árbitro: Andrés Gariano. 19.00: Racing vs. Gimnasia de La Plata — Zona B — ESPN Premium. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Racing vs. Gimnasia de La Plata — Zona B — ESPN Premium. Árbitro: Nicolás Ramírez. 19.00: Vélez vs. Instituto — Zona A — TNT Sports. Árbitro: Andrés Merlos.

Vélez vs. Instituto — Zona A — TNT Sports. Árbitro: Andrés Merlos. 21.15: Huracán vs. Banfield — Zona B — ESPN Premium. Árbitro: Juan Pafundi.

Huracán vs. Banfield — Zona B — ESPN Premium. Árbitro: Juan Pafundi. 21.15: Platense vs. Unión — Zona A — TNT Sports. Árbitro: Sebastián Martínez.

Sábado 25 de julio

14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre — Zona B — TNT Sports. Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre — Zona B — TNT Sports. Árbitro: Bryan Ferreyra. 17.00: Newell’s vs. Talleres — Zona A — ESPN Premium. Árbitro: Jorge Baliño.

Newell’s vs. Talleres — Zona A — ESPN Premium. Árbitro: Jorge Baliño. 19.15: River vs. Barracas Central — Zona B — TNT Sports. Árbitro: Nazareno Arasa.

River vs. Barracas Central — Zona B — TNT Sports. Árbitro: Nazareno Arasa. 21.30: Lanús vs. San Lorenzo — Zona A — ESPN Premium. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Domingo 26 de julio

15.00: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia — Zona B — ESPN Premium. Árbitro: Álvaro Carranza.

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia — Zona B — ESPN Premium. Árbitro: Álvaro Carranza. 17.15: Estudiantes de La Plata vs. Independiente — Zona A — TNT Sports. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estudiantes de La Plata vs. Independiente — Zona A — TNT Sports. Árbitro: Pablo Dóvalo. 19.30: Deportivo Riestra vs. Boca — Zona A — ESPN Premium. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

River debutará el sábado ante Barracas Central, mientras que Boca visitará a Deportivo Riestra el domingo.

La Liga Profesional también confirmó la programación de las fechas 2 y 3. Debido a sus compromisos internacionales, algunos partidos de Boca, Lanús y Tigre correspondientes a la segunda jornada serán disputados durante la semana siguiente.

De esta manera, apenas cuatro días después de la final del Mundial, el calendario futbolístico volverá a concentrar la atención en los clubes argentinos, que iniciarán una nueva carrera por el título y por los puestos de clasificación a las competencias internacionales.