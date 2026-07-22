Fecha confirmada para que la Liga Jachallera elija a sus autoridades

Después de varios meses de intervención, en la Liga Jachallera soplan vientos de normalización y finalmente este próximo 7 de agosto se realizará la asamblea general para elegir autoridades tras la suspensión de la que debió concretarse en junio pasado.

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Con este panorama y luego de que varias instituciones afiliadas pudieran normalizar sus situaciones jurídicas, la asamblea general tendrá ya el quorum necesario para poder refrendar sus decisiones. Por el momento, hay lista única y está encabezada por José Luis Almazán, quien regresaría a la titularidad de la Liga Jachallera tras un largo paréntesis de más de 10 años. Tiene el consenso mayoritario y su plan de trabajo apunta mucho a Inferiores y la infrestructura.

La liga Jachallera fue intervenida en 2025 y tomó la posta el triunvirato normalizador encabezado por el periodista Elio Rodríguez. Se revisaron los gastos, se trató de incentivar a las instituciones a que eligieran autoridades y pusieran al día sus libros. Con ese panorama, ahora llega la convocatoria a asamblea general para iniciar un nuevo ciclo.

La Liga Caucetera-Sanmartinina entró en la situación de una intervención desde Personería Jurídica y en la Liga Iglesiana existe esa misma posibilidad.

Como el fin de semana fue todo Mundial para el país, Jáchal no se quedó aparte y la octava fecha del Oficial de Primera A quedó postergada. Pero este próximo domingo 26 se retomará la actividad con todos los encuentros.

Así, el domingo desde las 14 en cancha del Atlético Pampa, abrirán la doble jornada Central Norte ante el líder, Arbol Verde. Y luego, de fondo irán El Rincón contra el dueño de casa, Pampa.

En cancha de Florida, abrirá un partidazo entre San Lorenzo y Peñarol de San Isidro, mientras que cerrará el clásico entre Argentinos de La Florida y Sportivo Racing.

En cancha de Niquivil, al pie de la Sierra Maestra, Andacollo se medirá con Pampa Vieja y de cierre, el local Niquivil recibirá a Deportivo La Estrella.