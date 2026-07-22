Natación: María Inés Vizzo vuelve a apelar al corazón sanjuanino para competir

La nadadora sanjuanina fue convocada para representar a Argentina en el Trofeo de Natación de Mococa, San Pablo, Brasil.

Ya había mostrado todas sus condiciones en Bolivia y en Cochabamba no defraudó. Esa actuación internacional puso a la nadadora sanjuanina María Inés Vizzo en la cartelera nacional. Y ahora, nuevamente fue convocada como seleccionada nacional para ir a San Pablo, Brasil.

Claro que al tratarse de un torneo autofinanciado, con escasos aportes externos, en medio de los entrenamientos a María Inés se le presentó una vez más el desafío de conseguir respaldo y apeló a los sanjuaninos abriendo una cuenta especial: ines.mococa además del CVU. Ya lo consiguió en la previa al viaje a Bolivia. Ahora, el destino es Brasil y el costo aproximado es de 1.200 dólares.

María Inés estará en el Trofeo Chico Piscina-Mococa, en San Pablo, Brasil desde el próximo 12 al 15 de octubre. Mientras, la sanjuanina sigue con su calendario de entrenamientos, sabiendo que tiene chaces de ser protagonista.

En noviembre del 2025, María Inés estuvo en la Copa Pacífico desde el 10 al 16 en Cochabamba, Bolivia y compitió en la especialidad Pecho, en todas las distancias.