El choque de Colapinto contra un muro en la segunda práctica del GP de Mónaco: "Por suerte, no se rompió nada"

El piloto argentino terminó 15° en el ensayo y bromeó tras el golpe: “Le di más que un besito, le di un abrazo”.

Franco Colapinto vivió un momento de susto este viernes durante la segunda práctica del Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino, que viene de sumar puntos en Miami y Montreal, intentó frenar para entrar en una curva, pero bloqueó las ruedas y terminó golpeando el costado izquierdo de su Alpine contra el muro.

Lejos de dramatizar, Colapinto se tomó el incidente con humor. Cuando le preguntaron si le había dado “un besito” a la pared, respondió entre risas: “Le di más que un besito, le di un abrazo”. Sin embargo, el impacto no provocó daños graves en el auto ni en su físico: “Por suerte, no se rompió nada”, aseguró.

Cómo le fue a Colapinto en las prácticas de Mónaco El argentino completó las dos sesiones de práctica y en ambas terminó en el puesto 15, justo detrás de Pierre Gasly. Si bien no logró meterse entre los diez primeros, Colapinto mantiene la confianza de cara a lo que viene.