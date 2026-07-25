    • 25 de julio de 2026 - 08:52

    Antes de la clasificación, Franco Colapinto culminó 14° la última práctica libre del Gran Premio de Hungría

    Tras un viernes accidentado, Franco Colapinto busca reponerse en el segundo día de actividad en el circuito del Hungaroring

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lando Norris logró el mejor tiempo en la tercera práctica libre del Gran Premio de Hungría, superando a Lewis Hamilton por 0.117 segundos tras una intensa serie de simulacros de clasificación con neumáticos blandos. Franco Colapinto, en tanto, culminó 14° la última práctica libre del Gran Premio de Hungría.

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    El piloto de McLaren fue el primero en romper la barrera del 1m18s, estableciendo un registro de 1m17s939, mientras que Oscar Piastri quedó medio segundo por detrás de su compañero (5°). Hamilton (3°) y Charles Leclerc (4°), también redondearon una buena jornada.

    La sesión estuvo marcada por el incidente de Checo Pérez, quien no pudo marcar tiempos debido a una falla en su monoplaza. El mexicano detuvo su Cadillac a la salida de los pits, reportando problemas en los frenos traseros y pérdida de motor, lo que provocó una bandera roja durante seis minutos e interrumpió el desarrollo normal de los equipos.

    Franco Colapinto, que venía de un viernes complicado tras ausentarse en la FP1 y accidentarse en la FP2, fue el primero en salir a pista apenas dos minutos después del inicio. El argentino logró avanzar hasta el puesto 14 en la tabla de tiempos, tras dedicar buena parte de la sesión a pruebas de ritmo de carrera y completar luego su único simulacro de clasificación del fin de semana, donde se colocó dos posiciones por detrás de su compañero Pierre Gasly.

    Kimi Antonelli mostró una buena recuperación respecto a la jornada previa y se mantuvo entre los tres más rápidos, incluso con neumáticos usados. Por su parte, George Russell solo pudo mejorar hasta el sexto lugar, sin alcanzar los registros de los líderes.

    DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

    Sábado 25 de julio

    Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Hungría)

    Domingo 26 de julio

    Carrera a 70 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Hungría)

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