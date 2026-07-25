Antes de la clasificación, Franco Colapinto culminó 14° la última práctica libre del Gran Premio de Hungría

Tras un viernes accidentado, Franco Colapinto busca reponerse en el segundo día de actividad en el circuito del Hungaroring

Lando Norris logró el mejor tiempo en la tercera práctica libre del Gran Premio de Hungría, superando a Lewis Hamilton por 0.117 segundos tras una intensa serie de simulacros de clasificación con neumáticos blandos. Franco Colapinto, en tanto, culminó 14° la última práctica libre del Gran Premio de Hungría.

El piloto de McLaren fue el primero en romper la barrera del 1m18s, estableciendo un registro de 1m17s939, mientras que Oscar Piastri quedó medio segundo por detrás de su compañero (5°). Hamilton (3°) y Charles Leclerc (4°), también redondearon una buena jornada.

La sesión estuvo marcada por el incidente de Checo Pérez, quien no pudo marcar tiempos debido a una falla en su monoplaza. El mexicano detuvo su Cadillac a la salida de los pits, reportando problemas en los frenos traseros y pérdida de motor, lo que provocó una bandera roja durante seis minutos e interrumpió el desarrollo normal de los equipos.

Franco Colapinto, que venía de un viernes complicado tras ausentarse en la FP1 y accidentarse en la FP2, fue el primero en salir a pista apenas dos minutos después del inicio. El argentino logró avanzar hasta el puesto 14 en la tabla de tiempos, tras dedicar buena parte de la sesión a pruebas de ritmo de carrera y completar luego su único simulacro de clasificación del fin de semana, donde se colocó dos posiciones por detrás de su compañero Pierre Gasly.

Kimi Antonelli mostró una buena recuperación respecto a la jornada previa y se mantuvo entre los tres más rápidos, incluso con neumáticos usados. Por su parte, George Russell solo pudo mejorar hasta el sexto lugar, sin alcanzar los registros de los líderes.