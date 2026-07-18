    • 18 de julio de 2026 - 12:09

    Franco Colapinto quedó afuera en la Q2 y largará 13° en el Gran Premio de Bélgica

    El piloto argentino mejoró sobre el final de la clasificación en Spa-Francorchamps, pero no logró meterse entre los diez mejores.

    Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica.&nbsp;Foto: REUTERS

    Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica. Foto: REUTERS

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto no pudo avanzar a la Q3 de la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y este domingo largará desde la posición 13 en el circuito de Spa-Francorchamps. El argentino protagonizó una tanda de menor a mayor y logró mejorar en los últimos minutos, aunque no alcanzó para ingresar al grupo de los diez pilotos más rápidos.

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    El corredor de Alpine había comenzado la sesión desde atrás y durante gran parte de la Q2 se mantuvo fuera de la zona de clasificación. Sin embargo, en el tramo final salió a pista con neumáticos blandos y consiguió una vuelta que le permitió escalar posiciones dentro de la grilla.

    Con ese registro, Colapinto terminó por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, una situación que ya había conseguido durante los primeros entrenamientos del fin de semana en el trazado belga.

    La pole position y la definición de la grilla de partida quedaron para los minutos finales de una clasificación marcada por la exigencia del histórico circuito de Spa-Francorchamps, uno de los escenarios más tradicionales del calendario de la Fórmula 1.

    Ahora, el argentino buscará avanzar posiciones durante la carrera principal del domingo, donde partirá desde la decimotercera ubicación e intentará sumar un buen resultado para Alpine.

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