    • 18 de julio de 2026 - 08:47

    Franco Colapinto fue 13° en la última práctica del GP de Bélgica y ya piensa en la clasificación

    El piloto argentino completó el tercer entrenamiento en Spa-Francorchamps, donde terminó por delante de su compañero Pierre Gasly.

    Franco Colapinto afrontará la FP3 y la clasificación del GP de Bélgica (REUTERS/Christian Hartmann)

    Franco Colapinto afrontará la FP3 y la clasificación del GP de Bélgica (REUTERS/Christian Hartmann)

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de una prometedora jornada del viernes, Franco Colapinto volvió a salir a pista este sábado en el circuito de Spa-Francorchamps para disputar la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. El argentino finalizó en el 13° puesto y quedó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en la antesala de la clasificación.

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    Colapinto completó el entrenamiento con buenas sensaciones y siguió sumando kilómetros en uno de los trazados más exigentes del calendario. Si bien no pudo repetir el destacado séptimo puesto conseguido en la primera jornada, el piloto argentino mantuvo un rendimiento competitivo de cara a la sesión que definirá el orden de largada.

    Se viene la clasificación en el GP de Bélgica

    La actividad en Bélgica continuará este sábado con la clasificación, programada para las 11 (hora argentina), donde Colapinto buscará meterse en los primeros lugares de la grilla para afrontar con mejores expectativas la carrera del domingo.

    El piloto argentino llega con confianza tras un inicio de fin de semana alentador y con el objetivo de seguir consolidándose en la máxima categoría del automovilismo.

    La actividad del Gran Premio de Bélgica puede seguirse en vivo a través de Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV.

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