El escándalo de prostitución que casi arruina la carrera del árbitro de la final entre Argentina y España

La designación del esloveno Slavko Vini para arbitrar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España volvió a poner bajo la lupa un episodio que sacudió su carrera hace seis años. El árbitro quedó involucrado en un operativo policial realizado en Bosnia y Herzegovina durante una investigación por una presunta red de prostitución, narcotráfico y tenencia ilegal de armas, aunque posteriormente fue liberado sin cargos.
A pesar de que la FIFA lo eligió para impartir justicia en el partido más importante del torneo, el antecedente volvió a ganar repercusión en la previa del encuentro que se disputará este domingo en el MetLife Stadium.
El operativo que lo dejó en el centro de la escena
El hecho ocurrió en mayo de 2020, cuando la policía bosnia realizó una redada en un establecimiento ubicado en la ciudad de Bijeljina. Durante el procedimiento fueron halladas armas, drogas y varias personas vinculadas a una organización investigada por explotación sexual.
Vini se encontraba en el lugar y fue demorado junto con el resto de los presentes. Sin embargo, tras prestar declaración, las autoridades concluyeron que no tenía relación con las actividades delictivas investigadas y recuperó la libertad sin que se le formularan cargos.
El propio árbitro explicó en aquel momento que había viajado a Bosnia por una reunión de negocios y que aceptó una invitación a almorzar, sin conocer el contexto en el que terminaría involucrado. La Justicia nunca encontró pruebas que lo vincularan con la organización criminal.
De la polémica a la final del Mundial
Lejos de afectar su carrera de manera definitiva, Vini continuó dirigiendo en las principales competencias internacionales. Fue designado para encuentros de la UEFA Champions League, la Eurocopa, el Mundial de Qatar 2022 y la final de la Champions League 2024, hasta convertirse en uno de los árbitros de mayor consideración para la FIFA.
Ahora, el esloveno afrontará el mayor desafío de su trayectoria al dirigir la final entre Argentina y España, un partido que será seguido por millones de personas en todo el mundo y que lo volverá a colocar en el centro de la escena, aunque esta vez por motivos estrictamente deportivos.