    • 9 de julio de 2026 - 17:04

    Mundial 2026: quién es João Pinheiro, el árbitro que dirigirá Argentina vs. Suiza y llega envuelto en una polémica

    La FIFA designó al portugués João Pinheiro para impartir justicia en el cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El juez viene de quedar en el centro de la escena por una controvertida decisión en la última Champions League.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La FIFA confirmó que el portugués João Pinheiro será el encargado de arbitrar el esperado duelo entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado desde las 22, en Kansas City, y marcará el primer partido del colegiado con la Selección Argentina en la máxima cita del fútbol.

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    Pinheiro, de 38 años y oriundo de Vila Nova de Famalicão, es uno de los árbitros de mayor proyección del fútbol europeo. Debutó en la Primera División de Portugal en 2015 y desde entonces construyó una sólida carrera en competiciones organizadas por la UEFA.

    En este Mundial ya tuvo dos designaciones. Dirigió el triunfo de Suiza por 4-1 sobre Bosnia durante la fase de grupos, encuentro en el que mostró tres tarjetas amarillas y expulsó al defensor Tarik Muharemovic. También estuvo al frente del cruce entre Canadá y Sudáfrica por los dieciseisavos de final.

    La polémica que lo puso en el centro de la escena

    Más allá de su experiencia internacional, el árbitro portugués llega a este compromiso con un antecedente que generó fuertes cuestionamientos en Europa.

    Durante la semifinal de vuelta de la Champions League entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, Pinheiro no sancionó un penal a favor del conjunto alemán por una mano de João Neves dentro del área. La acción provocó el inmediato reclamo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas del Bayern, mientras que desde el VAR tampoco lo convocaron para revisar la jugada.

    Aquella decisión fue una de las más debatidas de la última edición del torneo continental y colocó al árbitro portugués bajo la lupa.

    La terna arbitral para Argentina vs. Suiza

    Para el encuentro de este sábado, João Pinheiro estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como jueces asistentes. En tanto, el cuarto árbitro será el canadiense Drew Fischer.

    La designación genera expectativa en la previa de un partido decisivo, donde Argentina buscará meterse entre los cuatro mejores del Mundial frente a una Suiza que ya conoce el estilo de conducción del árbitro portugués.

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