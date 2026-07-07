Selección Argentina: ¿Scaloni mete un cuarto cambio frente a Egipto en el Mundial 2026?

Con variantes confirmadas, la vuelta de Paredes y dos modificaciones más, existe la chance que el DT haga ingresar a otro jugador.

Lionel Scaloni confirmó este lunes que habrá cambios en la Selección Argentina y que serán más o menos lo que se especula desde el sábado posterior a la sufrida victoria sobre Cabo Verde por el Mundial 2026.

El DT anticipó que Leandro Paredes será titular y con su ratificación de que la prensa estaba bien orientada dieron a entender que también ingresarán Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez. Con ese panorama saldrían Facundo Medina, Thiago Almada y Lautaro Martínez, todos con un Mundial de más a menos.

Pero habría un cuarto cambio que toma fuerza en las últimas horas rumbo al partido de las 13 frente a Egipto: Nicolás González se metería en el 11. Si esto es así, habría que ver quién sale entre Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.

“Nico” González asegura más vértigo por la izquierda, el tema es ver por quién entra porque de eso depende todo el resto del armado del medio campo. Si es por Alexis, quedaría De Paul, Enzo y González. Y si es por Enzo, Alexis jugaría delante de Paredes.

Y si fuera por De Paul, siempre con Paredes como “5” clásico, Enzo se recostaría más sobre la derecha, con Mac Allister en el centro y “Nico” a la izquierda.