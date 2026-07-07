Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto: Scaloni hará tres cambios

La Albiceleste se enfrentará ante los Faraones y buscará meterse entre los ocho mejores equipos del torneo.

Paredes será titular frente a Egipto.

¡Argentina confirmó la formación titular!

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

El banco de suplentes estará conformado por: Juan Musso, Gerónimo Rulli, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José Manuel López, Lautaro Martínez.

Los tres cambios respecto al partido contra Cabo Verde son: Julián Álvarez por Lautaro Martínez, Tagliafico por Facundo Medina y Leandro Paredes en lugar de Thiago Almada.

¡Egipto tiene a sus 11 para enfrentar a la Argentina!