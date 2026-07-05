Posibles cambios en la Selección Argentina: Scaloni analiza tres o cuatro variantes para enfrentar a Egipto

La Selección Argentina ya dejó atrás el sufrido triunfo por 3-2 frente a Cabo Verde y comenzó a enfocarse en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto, que se disputará este martes. Aunque Lionel Scaloni todavía no confirmó la formación, el cuerpo técnico analiza realizar algunas modificaciones en el equipo titular .

Selección Argentina: uno por uno, cómo llegan los jugadores tocados antes del cruce con Egipto

La práctica prevista para este sábado fue suspendida debido a una tormenta , por lo que el entrenamiento del domingo, que será a puertas cerradas antes del viaje a Atlanta, será clave para definir el once inicial.

En principio, el entrenador no planea una revolución, según publicó el portal de TyC Sports. La idea es mantener la base del equipo y, como máximo, introducir un cambio por línea .

Una de las principales incógnitas está en el ataque. La disputa por acompañar a Lionel Messi sigue abierta entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez . Si bien la intención inicial era que el delantero del Atlético de Madrid fuera titular en los partidos de eliminación directa, la lesión en el tobillo izquierdo que sufrió antes del Mundial retrasó su puesta a punto.

Lautaro fue titular frente a Cabo Verde, aunque tuvo pocas oportunidades de gol ante una defensa muy cerrada. Álvarez ingresó en el segundo tiempo, mostró movilidad, pero tampoco logró generar demasiado peligro. Por ese motivo, Scaloni aún no tomó una decisión definitiva.

Otra duda aparece en el lateral izquierdo. Facundo Medina respondió con buenas actuaciones durante el torneo, pero Nicolás Tagliafico, habitual titular durante el ciclo, podría recuperar su lugar. Además, Medina terminó el último encuentro con un calambre, situación que también será evaluada por el cuerpo técnico.

La tercera variante podría darse en la mitad de la cancha. Leandro Paredes y Nicolás González son los principales candidatos para ingresar. En cualquiera de los dos casos, el que dejaría el equipo sería Thiago Almada.

Si juega Paredes, Alexis Mac Allister volvería a desempeñarse en una posición más cercana a la que ocupa habitualmente. En cambio, si el elegido es Nicolás González, el esquema táctico no variaría, aunque el futbolista aportaría mayor profundidad y velocidad en ataque.

Más allá de estas alternativas, Scaloni todavía dispone de un par de entrenamientos para definir el equipo y no se descarta alguna sorpresa de último momento. Sin embargo, todo indica que la estructura del conjunto argentino se mantendrá prácticamente intacta para afrontar un partido decisivo frente a Egipto en busca del pase a los cuartos de final.