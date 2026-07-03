Scaloni tras el sufrido triunfo ante Cabo Verde: "Esto es Argentina y nosotros lo entendemos, no hay nada fácil"

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Todavía en caliente, sobre el campo de juego antes de ir al vestuario, Lionel Scaloni habló con la prensa luego del triunfo 3-2 ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. “Fue un partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde. Hay que felicitar al rival. La verdad que cuando uno dice que no es un rival fácil, hoy demostró que es un gran equipo. Me quedo con el aporte de todos, han terminado muy cansados y han dado todo”, expresó el DT.

La reflexión que además compartió el estratega albiceleste fue: “Esto es Argentina, el que no lo entiende, es difícil. Nosotros sí, los argentinos lo van a entender. No hay nada fácil”.

El entrenador de la selección argentina, que cumplió un centenar de partidos al frente del elenco nacional (quedó a 24 de Guillermo Stábile), analizó todo lo que aconteció en Miami por los 16avos de final de la Copa del Mundo ante Cabo Verde. “Hubiera sido una locura perder, pero esto es el fútbol”, contestó Scaloni cuando le mencionaron este récord. En la nómina general figuran los mencionados Stábile (124), Scaloni (100), César Luis Menotti (79), Carlos Salvador Bilardo (79), Alfio Basile (76), Marcelo Bielsa (69), Daniel Passarella (52) y Alejandro Sabella (41).