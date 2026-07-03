Un maxikiosco sanjuanino se vistió de celeste y blanco para alentar a la Selección Argentina

En la previa del partido de la Albiceleste, el Maxikiosco Espina, en el barrio Belgrano de Rawson, sorprendió a los vecinos con tres enormes banderas argentinas que ya se convirtieron en una atracción para quienes pasan por el lugar.

El fervor por la Selección Argentina también se vive en las calles de San Juan. En la esquina de España y Vicente López, en el barrio Belgrano de Rawson, el Maxikiosco Espina decidió sumarse al aliento de una manera muy especial: decoró todo su frente con tres gigantescas banderas argentinas que no tardaron en captar la atención de vecinos y automovilistas.

El comercio, que permanece abierto las 24 horas, luce una bandera de 20 metros de largo por 3 de ancho, otra de 15 por 7 metros y una tercera de 11 por 4 metros, convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro para los fanáticos de la Albiceleste.

Walter Aballay, uno de los responsables de la iniciativa, explicó que el objetivo fue demostrar el apoyo a la Selección desde la provincia. “Es una buena manera de hacer nuestro apoyo desde acá de San Juan a nuestra Selección”, expresó.

La propuesta tuvo una inmediata repercusión entre quienes circulan por la zona. Muchas personas se detienen para fotografiarse frente al comercio, mientras que otros hacen sonar las bocinas como muestra de aprobación y acompañamiento. “La gente viene, se saca fotos, nos toca bocina. Les gusta la iniciativa”, contó Aballay.