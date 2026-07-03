    • 3 de julio de 2026 - 18:06

    Un maxikiosco sanjuanino se vistió de celeste y blanco para alentar a la Selección Argentina

    En la previa del partido de la Albiceleste, el Maxikiosco Espina, en el barrio Belgrano de Rawson, sorprendió a los vecinos con tres enormes banderas argentinas que ya se convirtieron en una atracción para quienes pasan por el lugar.

    El MaxikioscoEspina luce dos banderas gigantes.

    El Maxikiosco Espina luce dos banderas gigantes.

    Foto:

    Por Vanessa Chaparro

    El fervor por la Selección Argentina también se vive en las calles de San Juan. En la esquina de España y Vicente López, en el barrio Belgrano de Rawson, el Maxikiosco Espina decidió sumarse al aliento de una manera muy especial: decoró todo su frente con tres gigantescas banderas argentinas que no tardaron en captar la atención de vecinos y automovilistas.

    Leé además

    un golazo de messi le da la victoria parcial 1-0 a argentina frente a cabo verde

    Un golazo de Messi le da la victoria parcial 1-0 a Argentina frente a Cabo Verde
    la seleccion argentina va por el pasaje a octavos de final: el equipo titular que jugara ante cabo verde

    La Selección argentina va por el pasaje a Octavos de final: el equipo titular que jugará ante Cabo Verde

    El comercio, que permanece abierto las 24 horas, luce una bandera de 20 metros de largo por 3 de ancho, otra de 15 por 7 metros y una tercera de 11 por 4 metros, convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro para los fanáticos de la Albiceleste.

    Walter Aballay, uno de los responsables de la iniciativa, explicó que el objetivo fue demostrar el apoyo a la Selección desde la provincia. “Es una buena manera de hacer nuestro apoyo desde acá de San Juan a nuestra Selección”, expresó.

    La propuesta tuvo una inmediata repercusión entre quienes circulan por la zona. Muchas personas se detienen para fotografiarse frente al comercio, mientras que otros hacen sonar las bocinas como muestra de aprobación y acompañamiento. “La gente viene, se saca fotos, nos toca bocina. Les gusta la iniciativa”, contó Aballay.

    De esta manera, el Maxikiosco Espina se transformó en un rincón celeste y blanco que refleja la pasión de los sanjuaninos por la Selección Argentina y el entusiasmo con el que viven cada presentación del combinado nacional.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    buenas noticias en la seleccion argentina: cuti romero y nicolas tagliafico ya estan recuperados de cara al duelo ante cabo verde

    Buenas noticias en la Selección argentina: Cuti Romero y Nicolás Tagliafico ya están recuperados de cara al duelo ante Cabo Verde

    Argentina vs. Camerún, en 1990. El día que los africanos le ganaron a la Selección nacional y le pegaron mucho a Maradona.

    Argentina vs. Cabo Verde: cómo le fue a la Albiceleste frente a rivales africanos en mundiales

    mundial 2026: el pronostico viral de vozinha, el arquero de cabo verde, rival de la seleccion argentina

    Mundial 2026: el pronóstico viral de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, rival de la Selección Argentina

    la seleccion argentina vuelve hoy a los entrenamientos con la mira puesta en cabo verde

    La Selección Argentina vuelve hoy a los entrenamientos con la mira puesta en Cabo Verde