La Selección argentina va por el pasaje a Octavos de final: el equipo titular que jugará ante Cabo Verde

La Selección argentina tiene diez nombres definidos para el duelo de esta noche, con una incógnita en el lateral izquierdo entre Facundo Medina y Nicolás Tagliafico

La Selección argentina afrontará este viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde, desde las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, por los dieciseisavos de final del certamen.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará avanzar a los octavos de final con la base que viene utilizando en el torneo y con el regreso de Lionel Messi al equipo titular, luego de haber comenzado en el banco de suplentes en el último encuentro frente a Jordania.

Si bien el entrenador no confirmó la formación, la única incógnita está en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina pelean por un lugar desde el arranque. Medina fue titular en los dos primeros partidos del Mundial, mientras que Tagliafico reapareció frente a Jordania tras superar una microlesión y busca recuperar su lugar habitual en el once.

En el resto del equipo no habría sorpresas. Emiliano "Dibu" Martínez será el arquero, mientras que la defensa la completarán Nahuel Molina por la derecha, Cristian "Cuti" Romero —quien vuelve tras descansar ante Jordania por una molestia en la rodilla derecha— y Lisandro Martínez como marcador central.

En el mediocampo estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que la dupla ofensiva será la integrada por Messi y Lautaro Martínez, quien continuará como el centrodelantero del seleccionado.