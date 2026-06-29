La Selección Argentina vuelve hoy a los entrenamientos con la mira puesta en Cabo Verde

Después de un merecido día de descanso, la Selección Argentina retomará este lunes los entrenamientos y comenzará la preparación para el partido de 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde.

Misión Cabo Verde: la Selección argentina volverá a entrenarse en Kansas esta tarde

Mundial 2026: el pronóstico viral de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, rival de la Selección Argentina

El equipo dirigido por Lionel Scaloni dejó atrás una fase de grupos perfecta, con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, y ya se enfoca en el compromiso del próximo viernes 3 de julio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami.

La delegación regresó a Kansas City luego de la victoria por 3-1 sobre Jordania, conseguida con una formación integrada mayormente por suplentes. Tras el viaje desde Dallas y una jornada de descanso, este lunes volverá a trabajar en el predio de entrenamiento ubicado a unos 20 minutos del hotel de concentración.

Las prácticas continuarán hasta el miércoles por la mañana. Ese mismo día, luego del último entrenamiento en Kansas, el seleccionado viajará a Miami para instalarse allí de cara al cruce frente a Cabo Verde.

En caso de avanzar a los octavos de final, Argentina modificará la logística prevista y permanecerá en Miami para esperar al ganador del duelo entre Australia y Egipto, que sería su próximo rival en Atlanta. Solo regresará a Kansas City si logra clasificarse a los cuartos de final.

Lionel Scaloni recupera a varios titulares

Para el primer partido de eliminación directa, Scaloni volverá a contar con la mayoría de los habituales titulares. Se espera el regreso de Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada y Lionel Messi.

La única incógnita importante pasa por Cristian "Cuti" Romero, quien continúa recuperándose de una molestia en la rodilla derecha que lo dejó afuera del encuentro frente a Jordania. Si no llega en condiciones, Nicolás Otamendi volverá a integrar la zaga central.

En ofensiva, la disputa por un lugar junto a Messi sigue abierta entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Tras su actuación en el último partido, el delantero del Inter aparece con una leve ventaja para ser titular ante Cabo Verde.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Selección Argentina, Mundial 2026, Cabo Verde, Lionel Scaloni

El plan de la Selección Argentina antes de enfrentar a Cabo Verde.

Argentina vs. Cabo Verde: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

El hipotético camino de la Selección Argentina hacia la final del Mundial 2026

• 16avos de final - Viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina (Miami).

vs. Cabo Verde.

• 8vos de final - martes 7 de julio a las 13 horas (Atlanta).

vs. Australia/Egipto.

• 4tos de final - sábado 11 de julio a las 22 horas (Kansas City).

vs. Suiza/Argelia/Colombia/Ghana.

• Semifinal - miércoles 15 de julio a las 16 horas (Atlanta).

vs. Brasil-Japón/Noruega-Costa de Marfil/México-Ecuador/Inglaterra-Congo.

• Final - domingo 19 de julio a las 16 horas (New York/New Jersey).

vs. España-Austria/Alemania-Paraguay/Francia-Suecia/Sudáfrica-Canadá/Países Bajos-Marruecos/Estados Unidos-Bosnia/Croacia-Portugal/Bélgica-Senegal.