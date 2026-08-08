"Fuerza Leo", el sentido posteo de la Selección Argentina tras la muerte de Jorge Messi

El mundo del fútbol comenzó a rodear a Lionel Messi en uno de los momentos más dolorosos de su vida y, entre las numerosas muestras de afecto que se multiplicaron este sábado, hubo una especialmente significativa. La Selección Argentina , el lugar en el que el rosarino construyó buena parte de su historia deportiva y alcanzó la gloria como capitán, utilizó sus canales oficiales para acompañarlo tras la muerte de Jorge Messi.

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La muerte de Jorge Messi en las portadas de diarios del mundo: "Figura clave en la carrera de Lionel"

Con un mensaje breve pero cargado de significado, la cuenta oficial de la Albiceleste expresó “Mucha fuerza, Leo Messi y familia” , una frase que rápidamente sintetizó el sentimiento de acompañamiento hacia el futbolista y su familia. El gesto adquiere todavía mayor dimensión por el vínculo que Messi construyó durante más de dos décadas con la camiseta argentina y por el lugar que su padre ocupó también detrás de aquel recorrido.

La Selección Argentina acompañó a su capitán con un sentido mensaje luego de conocerse el fallecimiento de Jorge Messi.

Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo. pic.twitter.com/k7TUlPkGTM

Casi en simultáneo con la publicación de la Selección, la Asociación del Fútbol Argentino utilizó su cuenta oficial para despedir a Jorge y expresar su acompañamiento a Lionel y a su entorno familiar.

La aparición de la AFA completó así el respaldo institucional de la estructura que rodea habitualmente al capitán argentino. No se trató únicamente de mensajes particulares provenientes de personas vinculadas al fútbol, sino de las propias organizaciones que representan al deporte argentino pronunciándose públicamente en medio del dolor de la familia.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le… pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

La Asociación del Fútbol Argentino también expresó públicamente sus condolencias y acompañó a la familia Messi.

“¡Toda la Argentina está con vos!”, el mensaje de la Liga Profesional

La Liga Profesional de Fútbol eligió una publicación especialmente dirigida al capitán argentino y acompañó sus palabras con una imagen de Lionel junto a su padre. En su mensaje, la entidad sostuvo que la comunidad del fútbol despedía con afecto a Jorge y abrazaba a sus familiares y seres queridos.

El posteo reforzó una imagen que se fue consolidando con el correr de las horas: más allá de camisetas, clubes y rivalidades, distintas estructuras del fútbol argentino fueron concentrando sus mensajes en acompañar al capitán de la Selección y a su familia.

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La Liga Profesional despidió a Jorge Messi y envió un mensaje de apoyo al capitán argentino

CONMEBOL se sumó desde el fútbol sudamericano

El acompañamiento también trascendió las fronteras argentinas. La CONMEBOL publicó un comunicado en sus cuentas oficiales en el que lamentó el fallecimiento de Jorge Messi y expresó su cercanía con Lionel, su familia, amigos y seres queridos.

La entidad sudamericana cerró su mensaje deseando que Jorge descansara en paz y puso el foco nuevamente en el acompañamiento al futbolista argentino: "Fuerza familia Messi"

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.



Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 8, 2026

La CONMEBOL expresó sus condolencias y acompañó a Lionel Messi y a toda su familia en el difícil momento.

El fútbol se unió alrededor de Messi

Los cuatro mensajes publicados durante la mañana terminaron construyendo una misma imagen: el fútbol rodeando a Lionel Messi fuera de una cancha. La Selección, la AFA, la Liga Profesional y la CONMEBOL eligieron distintas palabras, pero coincidieron en un mensaje de acompañamiento hacia quien durante años fue protagonista central de algunas de las mayores alegrías deportivas de Argentina.

La repercusión no quedó limitada a esas instituciones. Newell's, club estrechamente ligado a la historia de la familia Messi, también había despedido a Jorge con un extenso comunicado; posteriormente se sumaron Rosario Central, la Real Federación Española de Fútbol, la Ligue 1 y otras organizaciones vinculadas directa o indirectamente a la trayectoria de Lionel.

En una jornada marcada por el dolor familiar, la frase elegida por la Selección terminó funcionando como resumen de todas esas expresiones. Esta vez no hubo una arenga antes de una final, un mensaje antes de salir a la cancha ni palabras destinadas al capitán de un equipo. Fue un abrazo público hacia Lionel en un momento completamente alejado del fútbol: “Fuerza Leo”.