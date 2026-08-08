El sanatorio donde murió Jorge Messi emitió un comunicado y reveló la hora del fallecimiento

El Sanatorio Centro de Rosario , donde Jorge Messi permanecía internado, rompió el silencio este sábado y difundió un comunicado oficial tras la muerte del padre de Lionel Messi. Además de expresar sus condolencias a la familia, la institución aportó un dato que hasta el momento no había sido precisado oficialmente: el fallecimiento ocurrió a las 2 de la madrugada de este sábado 8 de agosto .

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La precisión establece una hora diferente a las primeras versiones periodísticas difundidas durante la mañana, que habían situado el deceso alrededor de las 22 del viernes. El documento del centro médico está fechado en Rosario este 8 de agosto y lleva la firma de su director médico, Carlos Mackey .

En el escrito, la institución comunicó formalmente el fallecimiento del empresario y representante de 68 años.

“Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00”, señala el comienzo del parte.

Luego, el centro de salud transmitió sus condolencias a los familiares y seres queridos de Jorge en medio del difícil momento que atraviesa el entorno del capitán argentino.

El Sanatorio Centro confirmó oficialmente que Jorge Messi murió a las 2 de la madrugada de este sábado en Rosario.

No darán detalles sobre las circunstancias médicas

Uno de los puntos centrales del comunicado está relacionado con la causa y las circunstancias médicas que rodearon el fallecimiento.

El Sanatorio Centro dejó expresamente establecido que no difundirá más información médica, amparándose en las normas de protección de datos de los pacientes y en el pedido de preservar la privacidad de la familia Messi.

“Por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, indicó la institución en el cierre del documento.

La aclaración adquiere relevancia debido a las distintas versiones que circularon durante las últimas semanas acerca de la enfermedad que atravesaba Jorge. Hasta ahora, la familia había evitado revelar públicamente un diagnóstico y, cuando en junio confirmó que se encontraba bajo seguimiento médico, pidió expresamente prudencia ante las especulaciones sobre su estado de salud.

Jorge Messi llevaba días internado en Rosario

Según informó La Capital de Rosario, Jorge había permanecido aproximadamente dos semanas internado en el Sanatorio Centro antes de su fallecimiento. El medio rosarino agregó que allegados a la familia abandonaron el establecimiento durante la mañana de este sábado y que desde la institución no se prevén nuevos comunicados médicos sobre el caso.

De esta manera, el documento firmado por el director médico se convierte en la primera comunicación formal del establecimiento en el que Jorge pasó sus últimos días y, al mismo tiempo, delimita qué información se hará pública: la hora del fallecimiento fue confirmada, pero las circunstancias clínicas permanecerán bajo reserva.